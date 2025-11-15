США провели успешное испытание ядерной бомбы B61-12 без боезаряда

США провели испытания тактической термоядерной авиабомбы B61-12 без боевого заряда. Испытания проводило Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) Министерства энергетики совместно с военно-воздушными силами Соединенных Штатов, об этом сообщили на сайте организации.

Испытания проходили на полигоне в штате Невада в период с 19 по 21 августа. Термоядерную бомбу, не оснащенную ядерной боеголовкой, сбросили с истребителя F-35. В ходе испытания эксперты оценивали неядерные функции бомбы, а также способности истребителя доставлять бомбы.

По информации НУЯБ, испытания «ознаменовали значимую веху в оценке эффективности вооружения».

Испытания невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III назвали «ядерным ответом», который пообещал американский президент Дональд Трамп в ответ на успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона».