Достижения Илона Маска в Diablo. При чем тут американские выборы?

Илон Маск рассказал известному американскому ведущему Джо Рогану, что снимает стресс, играя в Diablo. Причем предприниматель занимает 19-ю позицию в таблице лидеров сообщества Pit. Список публикуют на Helltides.com, и входят в него всего 20 игроков.

Маск не первый раз говорит о своем увлечении компьютерными играми. В 2014 году он признавался, что ему нравится World of Warcraft, а в 2017-м назвал одной из лучших игр Overwatch. О том, что у него есть персонаж в Diablo 4, Маск рассказал еще прошлым летом. В беседе важно не о чем, а когда Интервью вышло накануне президентских выборов в США. Маск — активный сторонник Трампа. В его предвыборную кампанию бизнесмен вложил огромные деньги. Поэтому любое появление Маска на публике сейчас нельзя рассматривать вне предвыборной гонки. И это интервью с Роганом — тоже часть предвыборной кампании Трампа. Логика несложная.

Маск говорит, что играет в Diablo, и привлекает внимание миллионов поклонников этой игры. Дальше Маск заявляет о достижениях, чем — первое — подтверждает свою принадлежность к сообществу и — второе — вызывает уважение среди геймеров.

И наконец, Маск называет свой ник, то есть сокращает дистанцию между собой и остальными игроками. Как результат — ему доверяют. А значит, поддерживают и прислушиваются. В том числе и в политических вопросах. Бинго! Вот так без прямых призывов с трибуны Трампу удалось переманить на свою сторону еще и любителей компьютерных игр.

Подобные приемы Трамп использовал и в прошлых предвыборных кампаниях В 2016-м его команда сосредоточилась на нативной рекламе. На нее Трамп потратил порядка 60 миллиардов долларов, тогда как его соперница Клинтон — всего три миллиарда. Именно нетрадиционные для того времени каналы продвижения и принесли ему победу. Тогда Трамп впервые заставил людей поверить себе не только за счет прямых обещаний.

Сейчас он выбрал новую тактику и оперирует именами своих сторонников. Маск с его увлечением компьютерными играми или, например, Такер Карлсон с его интервью с Путиным — всего два ярких примера.

Обратите внимание, они разнесены по времени. Карлсон — в начале гонки. У него более весомый инфоповод, рассчитанный на интересующихся политикой. Маск — в конце. И его выступление рассчитано на людей, далеких от политики, готовых поменять свое мнение в последний момент. При этом оба интервью только косвенно пересекаются с именем Трампа. Но влияние на предвыборную гонку оказывают самое что ни на есть прямое. А в сочетании с эпатажем самого Трампа могут реально принести ему победу. А вы как думаете, кто станет следующим президентом США?