Илон Маск поразил Джо Рогана своим рейтингом в Diablo 4

Миллиардер Илон Маск удивил ведущего Джо Рогана и слушателей его знаменитого подкаста The Joe Rogan Experience, рассказав о том, что не просто любит играть в Diablo 4, но входит в таблицу игроков-лидеров Pit на Helltides.com. Всего в этом мировом топе 20 мест.

Маск занимает 19-ю позицию в таблице лидеров сообщества Pit с впечатляющим результатом в 2:45 в самом сложном испытании игры — The Artificer’s Pit.

«В топ-20 входят всего два американца. И я один из них», — уточнил основатель Tesla и SpaceX.

Затем бизнесмен отметил все возможные достоинства этой игры в качестве хобби и признался, что подобные развлечения, особенно на максимально сложном уровне, оказывают на него успокаивающее действие.

Помимо рассказа о нынешних игровых достижениях, Маск поделился с Роганом историей из студенческой жизни, подчеркнув, что когда-то был одним из лучших игроков в Quake в стране.

О том, что у него есть персонаж в Diablo 4, предприниматель рассказывал еще летом прошлого года. В целом миллиардер неоднократно говорил о том, что любит игры Blizzard.

В 2014 году Маск признавался, что ему нравится World of Warcraft, а семь лет назад назвал одной из лучших игр Overwatch