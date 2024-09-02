Сегодня 17:11 Дипфейк-порно довело до расследования. Что будет с Telegram в Южной Корее? Глава АППСИМ Зыков дал прогноз по Telegram после начала расследования в Сеуле 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Мир

Telegram

Южная Корея

Павел Дуров

В Сеуле начали первое расследование против Telegram из-за подозрений в пособничестве и подстрекательстве к распространению порнографических изображений с дипфейками. Что известно о происходящем и какими могут быть последствия для мессенджера, разбирался 360.ru.

В чем подозревают Telegram в Южной Корее

О расследовании против Telegram в Республике Корея 2 сентября сообщило Yonhap. По данным агентства, его открыла полиция Сеула, а причиной для этого стали подозрения против компании в пособничестве и подстрекательстве к распространению порноизображений с дипфейками.

Фото: Freepik

Глава Национального следственного управления полиции Южной Кореи У Чон Су пожаловался, что Telegram не предоставляет необходимую информацию об аккаунтах и их владельцах не только властям Южной Кореи, но и других, в частности США. А это, подчеркнул У Чон Су, затрудняет расследование. Вместе с тем, по его словам, Сеул постарается сделать все необходимое, чтобы оно продвигалось дальше.

У нас есть собственные методы, и мы сделаем все возможное для расследования. У Чон Су Глава Национального следственного управления полиции Южной Кореи

Также в ведомстве предупредили, что южнокорейские правоохранители будут сотрудничать с коллегами из Франции, где уже идет процесс над основателем и владельцем компании Павлом Дуровым.

Не так давно его отпустили из-под стражи под огромный залог в пять миллионов евро, и бизнесмен начал присматривать себе жилье в элитных районах Парижа. По крайней мере такие слухи распространяют местные СМИ, публикуя фото улыбающегося миллиардера на улицах французской столицы.

Но вернемся в Южную Корею. Здесь расследование против мессенджера Дурова связано с ботами, генерирующими фейковые материалы с сексуальным контентом, а также каналами, которые такие изображения распространяют. В общей сложности их восемь. По данным Yonhap, с 26 по 29 августа полицейские получили 88 жалоб и выявили 24 подозреваемых. Других деталей местные журналисты пока не привели. Южная Корея ужесточит позицию по Telegram Президент республики Юн Сок Ель ранее предупреждал, что власти страны будут относиться к мессенджеру более жестко. С таким заявлением он выступил после того, как несколько СМИ сообщили, что в мессенджере можно встретить откровенные фотографии и видео с корейскими женщинами, «Это эксплуатация технологий с опорой на защиту анонимности. Это явное уголовное преступление», — подчеркнул Юн Сок Ель.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации Reuters, вопросы о противодействии сексуальным дипфейкам должны были обсудить на совещании комиссии по стандартам связи Кореи.

Что будет с Telegram дальше Ожидать, что в политике Telegram произойдут изменения на фоне претензий со стороны властей ряда стран, было бы поспешно, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. В беседе с 360.ru эксперт не исключил, что мессенджеру могут предложить варианты сотрудничества со специализированными региональными организациями, чтобы все-таки предоставить им определенные доступы для возможности решения вопросов, связанных с безопасностью.

Фото: lukomore. org/Global Look Press

«Чтобы они, эти организации, например, решали судьбу того или иного контента в данной конкретной стране. Но как определить принадлежность того или иного контента к какой-то стране — другой вопрос. Если контент на русском языке, означает ли это, что он только про Россию, а если контент на английском языке — означает ли это, что он про Англию или только про Америку? Подобные вопросы будут возникать всегда», — указал Зыков.

При этом специалист напомнил о неожиданном повороте в судьбе соцсети X в Бразилии, где ее заблокировали, а за обход блокировки через VPN пригрозили гигантскими штрафами в несколько тысяч долларов за сутки. «Допустима, конечно, и непредсказуемая история, ведь претензии есть не только к Telegram, но и к другим сервисам. Как пример — блокировка бывшего Twitter в Бразилии. И тоже потому что соцсеть отказалась идти навстречу властям», — отметил он.

Фото: Unsplash

«Что же касается Telegram. сейчас словно есть некий тренд — выдвигать претензии. [Выглядит так, словно страны рассуждают:] раз уж и Франция предъявила, давайте и мы тоже. При этом надо понимать, что не во всех странах, конечно же, есть возможность какой-то сервис заблокировать в достаточной степени, а если есть, то есть VPN-сервисы», — констатировал собеседник 360.ru. Тут же эксперт напомнил о том, что ответственность для пользователей в случае использования средств обхода блокировок не наступает.

Сейчас и еще какое-то продолжительное время Telegram может находиться в опале, на него будут давить власти разных стран, чтобы он точно так же, как мы видим сейчас, начал предпринимать те или иные шаги по удалению определенного контента, по выдаче данных пользователей, к которым есть определенные претензии и так далее. Владимир Зыков

По мнению главы ассоциации, впереди у Павла Дурова будет еще очень много головной боли. Предстоит решать, как же все-таки поступать, — ведь если пойти навстречу властям одной страны, но отвернуться от властей другой, это закономерно вызовет непонимание и еще большую негативную реакцию. «Вместе с тем, по моему мнению, в политике Telegram вряд ли будут какие-то серьезные изменения. Конечно, у компании есть какие-то ключевые рынки, где им придется идти соглашаться с местным властям, соблюдать местные законы. В той же Европе, естественно, им придется это делать, потому что там просто гигантские штрафы и для них этот рынок важен с точки зрения финансов», — добавил Зыков.

Фото: РИА «Новости»

Также специалист подчеркнул, что говорить о том, что в Telegram нет никаких правил, нельзя в силу утвержденного пользовательского соглашения, которое в том числе запрещает публиковать разного рода откровенный контент. «Если местные власти наладят сотрудничество с модерацией мессенджера, например будут каким-то образом в нужное место отправлять требования о блокировке, то в целом, я думаю, подобного рода вещи будут с площадки исчезать. Администрация с этим контентом активно борется», — подчеркнул собеседник 360.ru. По его словам, эти процессы специалисты ассоциации уже отслеживали ранее и наблюдают за ними сейчас. «Поэтому, я думаю, что основные вопросы будут касаться чисто политических моментов и выдачи данных пользователей. И как будут поступать Telegram в этом направлении, пока сказать очень сложно», — заключил Зыков.