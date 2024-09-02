Расследование против Telegram в Южной Корее объяснили желанием «утопить» мессенджер

Станкевич: в мире хотят дискредитировать Telegram или взять его под контроль

Полиция Южной Кореи обвинила Telegram в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве и начала расследование против мессенджера. Чего добиваются южнокорейские власти и к чему подобные меры приведут, в беседе с 360.ru рассказал политолог Сергей Станкевич.

По его мнению, на сегодняшний день есть некий международный штаб, координирующий преследование основателя Telegram Павла Дурова и стремящийся присоединить другие страны, чтобы это не выглядело как идея одной Франции. Эксперт назвал действия штаба псевдоправовыми.

Также собеседник 360.ru отметил, что расследование не рассчитано на то, что его будут рассматривать в суде, а его целью является дискредитация Telegram.

«Ущерб же наносится действующей корпорации, которая не субсидируется, а живет на то, что зарабатывает. То есть это попытка дискредитировать, утопить, лишить растущей аудитории», — подчеркнул Станкевич.

Он добавил, что аудитория Telegram сегодня составляет около 20% взрослого населения Земли и, вероятно, будет расти.

Альтернативой дискредитации политолог назвал взятие мессенджера под контроль. Однако он считает, что у зачинщиков истории «не получится ни то, ни другое».

Ранее стало известно, что Дуров начал подыскивать жилье в элитных кварталах Парижа.