Дуров начал подыскивать жилье в элитных кварталах Парижа

Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров начал искать квартиру в центре Парижа на время следствия. Об этом сообщило издание Paris Match .

Авторы материала отметили, что ранее Дурова заметили на прогулке с Юлией Вавиловой в столице Франции. Предприниматель выглядел спокойным.

Источник издания рассказал, что бизнесмен уже обратился к агенту по недвижимости, чтобы тот подыскал ему квартиру в одном из самых дорогих районов Парижа. По его словам, Дуров планирует перебраться в съемное жилье уже на следующей неделе.

На днях французский суд забрал паспорт у основателя Telegram из-за запрета покидать страну. Адвокат Максим Секач пояснил, что вместо документов предпринимателю выдали справку о личности, с которой тот не сможет никуда уехать.