Дерни за веревочку: кто управляет протестами в Тбилиси и при чем здесь выборы
Политолог Ведутов: протесты в Тбилиси не связаны с фигурой Каладзе
Бывший футболист «Милана» Каха Каладзе переизбрался на пост мэра Тбилиси, правящая партия объявила о победе на всех грузинских муниципальных выборах. Накануне на этом фоне в городе начались митинги оппозиции и столкновения с полицией. Кто виноват в грузинском Майдане — в материале 360.ru.
По итогам обработки 100% бюллетеней Каладзе набрал 71,6% голосов. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе — 12,27% избирателей. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия — 7,6%.
«Грузинская мечта» объявила победу во всех муниципалитетах страны на фоне бойкота и рекордно низкой явки. Грузинский премьер поздравил Каладзе и партию с победой и поблагодарил почетного председателя «Грузинской мечты» и создателя партии Бидзине Иванишвили.
Явка на выборах в Грузии
Явка на голосовании оказалась рекордно низкой. По данным ЦИК, в выборах приняли участие почти полтора миллиона избирателей, что составило чуть более 40% от общего числа.
На предыдущих выборах явка составила почти 52%. В наиболее протестном городе Грузии — Тбилиси, явка по официальным данным составила лишь 31%.
Протесты во время выборов
Оппозиция призвала сторонников вместо голосования участвовать в акции протеста. Организаторами митингов выступили члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД), а также оперный певец лидер протестного движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе. Демонстрация переросла в попытку штурма президентского дворца.
Буручуладзе задержали по обвинению в призывах к свержению власти, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Он призывал участников акции штурмовать дворец президента в день выборов, сообщили местные СМИ.
Также силовики задержали минимум пятерых человек, включая представителей оппозиционных партий.
В результате стычек в центре Тбилиси пострадали несколько десятков человек. В больницы попал 21 полицейский, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС.
Как Каладзе победил на выборах
Имплементация спортивных знаменитостей в политику — это довольно популярная история в постсоветском пространстве, рассказал 360.ru политтехнолог, политолог Олег Ведутов.
«Мы это видели и на Украине, когда Киев возглавляет мэр Кличко — боксер, и в России, когда спортсмены заходили во власть. Но если в России заход спортсменов ограничился прежде всего законодательной властью, какие-то областные парламенты или Государственная дума, то в Грузии, на Украине мы видим людей, которые трансформируют свою спортивную известность в политическую», — отметил он.
По словам специалиста, история появления спортсменов в политике была, есть и будет.
Ожидаем еще больше спортсменов на постсоветском пространстве. <…> Я думаю, что это тренд, опять же, мировой. <…> Новая TikTok политика: человек, который известен в чем-то, потом переходит в политику.
Олег Ведутов
политолог
Почему победа Каладзе спровоцировала митинги
Митинги в Тбилиси связаны не с фигурой мэра, а с внутриполитической ситуацией на всем постсоветском пространстве, где борются две основные силы: пророссийская и проевропейская, сказал Ведутов.
«Здесь, кого бы ни избрали, были бы митинги. Если их, например, не произошло в Молдавии после выборов, это скорее говорит о слабости организационных моментов у проигравшей оппозиции. А то, что эти митинги происходят, говорит о том, что у тех, кто проиграл, есть организационные навыки, чтобы организовать митинги протеста», — добавил он.
Кто стоит за грузинским Майданом и с чем связана низкая явка на выборы
Сложно сказать, кто именно спонсор протестов в Грузии, подчеркнул политолог.
«Это, скорее, какие-то проевропейские люди, которые устраивали майданы и в Сербии, и на Украине, и в той же Грузии», — добавил он.
На рекордно низкую явку нужно смотреть более глубоко. Ведутов привел в пример Молдавию, где высокая явка получилась за счет диаспоры за пределами республики.
«А, например, грузинская диаспора за пределами Грузии такую цифру, явку такую не вызвала, интереса такого не испытывали к выборам в Грузии. Хотя, я думаю, грузинская диаспора тоже достаточно многочисленна», — отметил эксперт.
По его словам, низкая явка в Грузии может быть связана с недостаточной информированностью населения со стороны государства о выборах, а также с отсутствием интереса к кандидатам.
«Надо смотреть в разрезе, конкретно в данном случае сложно сказать. Здесь, наверное, надо находиться в Грузии, чтобы дать уверенный ответ», — заключил политолог.