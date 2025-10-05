Сегодня 14:15 Дерни за веревочку: кто управляет протестами в Тбилиси и при чем здесь выборы Политолог Ведутов: протесты в Тбилиси не связаны с фигурой Каладзе 0 0 0 Фото: Artem Monakhov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Бывший футболист «Милана» Каха Каладзе переизбрался на пост мэра Тбилиси, правящая партия объявила о победе на всех грузинских муниципальных выборах. Накануне на этом фоне в городе начались митинги оппозиции и столкновения с полицией. Кто виноват в грузинском Майдане — в материале 360.ru.

По итогам обработки 100% бюллетеней Каладзе набрал 71,6% голосов. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе — 12,27% избирателей. Тройку лидеров замыкает кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия — 7,6%. «Грузинская мечта» объявила победу во всех муниципалитетах страны на фоне бойкота и рекордно низкой явки. Грузинский премьер поздравил Каладзе и партию с победой и поблагодарил почетного председателя «Грузинской мечты» и создателя партии Бидзине Иванишвили.

Фото: РИА «Новости»

Явка на выборах в Грузии Явка на голосовании оказалась рекордно низкой. По данным ЦИК, в выборах приняли участие почти полтора миллиона избирателей, что составило чуть более 40% от общего числа. На предыдущих выборах явка составила почти 52%. В наиболее протестном городе Грузии — Тбилиси, явка по официальным данным составила лишь 31%.

Фото: РИА «Новости»

Протесты во время выборов Оппозиция призвала сторонников вместо голосования участвовать в акции протеста. Организаторами митингов выступили члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД), а также оперный певец лидер протестного движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе. Демонстрация переросла в попытку штурма президентского дворца. Буручуладзе задержали по обвинению в призывах к свержению власти, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Он призывал участников акции штурмовать дворец президента в день выборов, сообщили местные СМИ. Также силовики задержали минимум пятерых человек, включая представителей оппозиционных партий. В результате стычек в центре Тбилиси пострадали несколько десятков человек. В больницы попал 21 полицейский, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС.

Фото: РИА «Новости»

Как Каладзе победил на выборах Имплементация спортивных знаменитостей в политику — это довольно популярная история в постсоветском пространстве, рассказал 360.ru политтехнолог, политолог Олег Ведутов. «Мы это видели и на Украине, когда Киев возглавляет мэр Кличко — боксер, и в России, когда спортсмены заходили во власть. Но если в России заход спортсменов ограничился прежде всего законодательной властью, какие-то областные парламенты или Государственная дума, то в Грузии, на Украине мы видим людей, которые трансформируют свою спортивную известность в политическую», — отметил он. По словам специалиста, история появления спортсменов в политике была, есть и будет.

Ожидаем еще больше спортсменов на постсоветском пространстве. <…> Я думаю, что это тренд, опять же, мировой. <…> Новая TikTok политика: человек, который известен в чем-то, потом переходит в политику. Олег Ведутов политолог

Почему победа Каладзе спровоцировала митинги Митинги в Тбилиси связаны не с фигурой мэра, а с внутриполитической ситуацией на всем постсоветском пространстве, где борются две основные силы: пророссийская и проевропейская, сказал Ведутов. «Здесь, кого бы ни избрали, были бы митинги. Если их, например, не произошло в Молдавии после выборов, это скорее говорит о слабости организационных моментов у проигравшей оппозиции. А то, что эти митинги происходят, говорит о том, что у тех, кто проиграл, есть организационные навыки, чтобы организовать митинги протеста», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Кто стоит за грузинским Майданом и с чем связана низкая явка на выборы Сложно сказать, кто именно спонсор протестов в Грузии, подчеркнул политолог. «Это, скорее, какие-то проевропейские люди, которые устраивали майданы и в Сербии, и на Украине, и в той же Грузии», — добавил он. На рекордно низкую явку нужно смотреть более глубоко. Ведутов привел в пример Молдавию, где высокая явка получилась за счет диаспоры за пределами республики. «А, например, грузинская диаспора за пределами Грузии такую цифру, явку такую не вызвала, интереса такого не испытывали к выборам в Грузии. Хотя, я думаю, грузинская диаспора тоже достаточно многочисленна», — отметил эксперт. По его словам, низкая явка в Грузии может быть связана с недостаточной информированностью населения со стороны государства о выборах, а также с отсутствием интереса к кандидатам. «Надо смотреть в разрезе, конкретно в данном случае сложно сказать. Здесь, наверное, надо находиться в Грузии, чтобы дать уверенный ответ», — заключил политолог.