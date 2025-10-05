Кандидат от «Грузинской мечты» победил на выборах мэра Тбилиси

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе получил более 71% голосов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

ЦИК республики подсчитал 100% бюллетеней. Кандидаты от правящей «Грузинской мечты» стали мэрами Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти.

Каладзе набрал 71,58%, получив 214 872 голоса. Второе место занял представитель оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе, за него проголосовали 12,27% избирателей.

Выборы проходили 4 октября в Грузии сразу в 64 муниципалитетах и районах республики. Жители выбрали мэров пяти самоуправляемых городов, а также глав 59 муниципалитетов и депутатов местных собраний — сакребуло. На место градоначальника Тбилиси претендовали девять кандидатов.

На фоне выборов в грузинской столице провели митинг. Во время протестных акций произошли столкновения с полицией, участники попытались взять штурмом президентский дворец.