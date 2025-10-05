Кровавый день Грузии. Десятки пострадавших, ранены полицейские

Минздрав Грузии сообщил о 27 пострадавших в беспорядках в Тбилиси

Выборы в органы местного самоуправления в Тбилиси обернулись уличными столкновениями и десятками пострадавших. Об этом сообщил телеканал Rustavi со ссылкой на грузинский Минздрав.

По данным ведомства, 4 октября в столице за медицинской помощью обратились 27 человек, включая шестерых митингующих и 21 сотрудника правоохранительных органов.

Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние одного из полицейских врачи оценили как тяжелое.

Столкновения между протестующими и силовиками в центре Тбилиси к вечеру не утихли. В районе площади Орбелиани слышали взрывы и выстрелы.

Спецназ использовал слезоточивый газ. Демонстранты закидывали полицию петардами и камнями.

Власти Грузии возбудили уголовное дело после штурма дворца президента в Тбилиси. Пока неизвестно, сколько человек задержали.

В субботу, 4 октября, в Грузии прошли муниципальные выборы. Крупные оппозиционные партии их бойкотировали. Массовые акции протеста начались еще днем.