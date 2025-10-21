Сегодня 05:04 «Давайте уже кран закрутим». Чем обернется для Европы отказ от российского газа Политолог Дудчак: запрет на импорт российского газа ударит по самой Европе 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Maksym Yemelyan / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Евросоюзе заявили о планах отказаться от импорта российских газа и нефти к 2028 году, причем это будет поэтапный процесс. Исключением станут лишь Венгрия и Словакия. Смогут ли европейцы действительно заменить энергоресурсы из России и как на это стоит реагировать?

Решение Евросоюза Совет Европы утвердил план поэтапного отказа от импорта газа из России. Он предусматривает переходный период для действующих контрактов. Краткосрочные соглашения, заключенные до 17 июня 2025 года, будут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028. Экономист и политолог Александр Дудчак напомнил ведущей 360.ru Регине Ореховой, что российский трубопроводный газ поступает в Европу через Турцию. Украинские «небратья» получают газ не напрямую из России, предпочитая переплачивать и туркам, и венграм. Будапешт же заказывает чуть больше, чем им требуется объемов газа, чтобы перепродать украинцам.

«Они там в Европе договорились до того, что, наверное, будут еще определять физический состав, то есть откуда на самом деле эти углеводороды, а не поступают ли они окольными путями из России. Появятся там новые профессии — нюхача газа, дегустатора нефти», — иронично отметил Дудчак.

В Евросоюзе сейчас обсуждают механизм приостановки запрета на импорт российского газа в случае возникновения проблем с поставками.

Давайте уже кран закрутим. Ну ладно, оставим только объем для Венгрии. Договоримся с Венгрией, сколько вам надо? Для вас. Не надо нам поставлять через границу, этим небратьям. В этом плане очень хочется наступить им на хвост, чтобы услышать, например, вой с эстонских пустырей. Александр Дудчак Экономист, политолог

По его словам, Россия — добрая душа, а европейцы этим и пользуются. Откуда ЕС получает газ? Дудчак объяснил, что европейцы получают газ по газопроводу «Южный поток», который идет через Турцию. Норвегия также поставляет энергоресурс в Европу, но лидирует по поставкам Алжир.

Фото: РИА «Новости»

«Есть определенные источники, но компенсировать все на тех условиях, которые были раньше, уже нереально. Цены к тому уровню не вернутся. Россия гарантировала по долгосрочным контрактам стабильные цены. Европейцы рассчитывали на то, что рынком можно поиграть и сбивать цены», — подчеркнул политолог. Кроме того, не все страны ЕС имеют мощности по приемке и распределению газа, даже если найдут других поставщиков. Это потребует еще и колоссальных инвестиций. В плюсе останутся США, которые при любом раскладе заработают.

Политолог отметил, что ЕС переводит экономику на военные рельсы. Европейцы не оставляют себе шансов, сжигая мосты. «Может быть, все-таки у них не хватит газа и нефти, не дотянут до самых тяжелых последствий своего безумия. Очень хочется это надеяться. Все-таки здравый смысл где-то там проклюнется сквозь толстый слой асфальта в европейском раю, и мы избежим самых тяжелых последствий» — резюмировал Дудчак.