Формально Совет Европейского союза постановил 20 октября 2025 года ввести постепенный запрет на ввоз российского природного газа. Об этом рассказал частный инвестор Федров Сидоров в беседе с RT .

По его словам, ограничения также дополняются жестким контролем таможенного оформления: импорт российского газа потребует заблаговременного представления подробной информации о договоре не позднее месяца до планируемой доставки.

Как пояснил эксперт, такая ситуация формирует значительные риски для промышленного потенциала Евросоюза. Высокая стоимость энергии в Европе фактически превращается в постоянную реальность, что создаст дополнительное давление на конкурентоспособность европейского рынка, добавил инвестор.