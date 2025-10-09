«Припрут к стенке». Европе предрекли катастрофу после конфликта на Украине

После окончания спецоперации ряд стран Европейского союза столкнется с катастрофой. Таким прогнозом бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, европейские страны будут испытывать нехватку энергоносителей, ведь закупки у США будут слишком дорогими, а отношения с Россией Европа разорвала и не намерена восстанавливать.

Эксперт задался вопросом, как Запад собирается покупать энергоносители, если Соединенные Штаты не делают никому скидок.

«Напротив, мы используем эту возможность и припрем наших европейских союзников к стенке. Это катастрофа», — заключил Макгрегор.

Европейские дипломаты активно продвигают план по прекращению закупок российских нефти и газа к 2028 году. Новая договоренность получит политическое одобрение при согласии 55% стран ЕС.

Согласно ранее принятым законопроектам Евросоюза с января 2026 года под запрет подпадут поставки российского газа по краткосрочным контрактам.