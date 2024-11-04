Страна не для жизни. Что ждет США после выборов

В последнее время все больше разговоров о вероятности гражданской войны в США, вызванной нежеланием непримиримых соперников — глобалистов и консерваторов — признавать поражение на предстоящих выборах президента. Неважно, кто победит: противоположная сторона откажется считать результат голосования честным и начнет борьбу за власть, не гнушаясь никакими, даже самыми рискованными методами.

На сегодня преимущество на стороне Камалы Харрис. Нет, не по количеству голосов выборщиков, а благодаря административному ресурсу. Ведь то, как на Западе научились рисовать нужное количество голосов в пользу «правильного» кандидата, нам только что показали на выборах в Молдавии. Но даже этого может не хватить, и тогда в ход пойдут способы пожестче, известные нам по многочисленным цветным революциям. В свое время политические острословы пошутили, что в США никогда не может быть условного Майдана. Просто потому, что там нет американского посольства. Но, похоже, предстоящие выборы могут доказать опрометчивость этого тезиса.

Фото: Michael Nigro/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Посмотрим, ждать осталось недолго. Впрочем, среди экспертов достаточно тех, кто считает, что риск попытки неконституционного захвата (удержания) власти или даже гражданской войны в Соединенных Штатах слишком преувеличен. Мол, высшая степень предвыборной экзальтации наблюдается только среди элит, «глубинный народ» смотрит на проблему грядущего выбора куда проще. Возможно, и так. Но даже откровенная нервозность среди тех, кого принято называть капитанами американского бизнеса, не сулит США ничего хорошего. Как рассказали журналисты канала NBC News, все больше богатых американцев готовятся навсегда или, по крайней мере, очень надолго покинуть свою родину.

Фото: Камала Харрис. CNP/AdMedia / Global Look Press

По словам представителей различных консалтинговых контор, помогающих состоятельным людям подыскивать тихое местечко вдали от берегов Америки, у многих их клиентов завтрашние выборы ассоциируются с чем-то вроде библейского потопа. Лучшим способом пережить его может стать надежный ковчег, способный переместить в другую часть мира. Руководитель группы Henley & Partners Доминик Волек заявил, что число граждан США, планирующих переехать за границу, по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 30%. В свою очередь, Дэвид Лесперанс, управляющий партнер Lesperance and Associates, рассказал о троекратном увеличении клиентской базы среди ориентированных на эмиграцию из Соединенных Штатов.

Более того, по результатам опроса, проведенного Arton Capital, примерно 53% американских миллионеров, скорее всего, покинут США после выборов, независимо от итоговых результатов голосования. Кстати, наибольшее количество (64%) тех, кто не верит в будущее Америки, среди ее богатых граждан в возрасте от 18 до 29 лет.

Дело, как вы понимаете, вовсе не в страхе перед гражданской войной или иным вариантом массовых беспорядков, а в глубочайшем разочаровании в США как стране возможностей.

За последние 30-40 лет усилиями американской политической элиты, до сих пор, видимо, пребывающей в эйфории от «победы» в холодной войне, Штаты, на которые глобалистам всегда было наплевать, перестали быть местом для достойной жизни и превратились в умирающую империю со стагнирующей экономикой, огромным внешним долгом и кучей других нерешенных и практически нерешаемых проблем. Тут уж не до «сделаем Америку снова великой», просто не развалиться на части — уже успех.