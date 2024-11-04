В Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Несмотря на довольно шаткое положение и непопулярность среди жителей действующего президента республики Майи Санду, результат голосования в ее пользу был предрешен. Почему, спросите вы?

Потому что, после того как глобалисты сумели вытянуть референдум о проевропейском выборе молдаван, они буквально зубами вцепились в эту страну и были готовы сделать все, чтобы она не пошла по пути Грузии, послав эту самую Европу ко всем чертям.

В тот раз разница между голосами за и против составила меньше процента, и получить желаемый результат Запад сумел, лишь пойдя не беспрецедентные меры, ограничивавшие свободное волеизъявление граждан республики с пророссийскими взглядами и предоставлявшие широкое поле для фальсификаций в стане тех, кто придерживается прозападной ориентации.

Чтобы в этом убедиться, достаточно узнать, сколько пунктов для голосования было открыто в Приднестровье и Российской Федерации (подсказка: ноль и пять) и в странах Европы (в совокупности около 200).