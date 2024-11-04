Moldova или Молдавия — отнюдь не семантический выбор
Публицист Белов: Санду не могла отыграть разницу в голосах чисто математически
В Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Несмотря на довольно шаткое положение и непопулярность среди жителей действующего президента республики Майи Санду, результат голосования в ее пользу был предрешен. Почему, спросите вы?
Потому что, после того как глобалисты сумели вытянуть референдум о проевропейском выборе молдаван, они буквально зубами вцепились в эту страну и были готовы сделать все, чтобы она не пошла по пути Грузии, послав эту самую Европу ко всем чертям.
В тот раз разница между голосами за и против составила меньше процента, и получить желаемый результат Запад сумел, лишь пойдя не беспрецедентные меры, ограничивавшие свободное волеизъявление граждан республики с пророссийскими взглядами и предоставлявшие широкое поле для фальсификаций в стане тех, кто придерживается прозападной ориентации.
Чтобы в этом убедиться, достаточно узнать, сколько пунктов для голосования было открыто в Приднестровье и Российской Федерации (подсказка: ноль и пять) и в странах Европы (в совокупности около 200).
Осознав свою прошлую ошибку, ко второму туру выборов глобалисты подошли более подготовленными и на всякий случай вообще лишили жителей ПМР любой возможности выразить свое отношение к Санду. Просто перекрыли мосты через реку Днестр, по которым те могли перейти на молдавскую сторону.
С самого утра Кишинев заявил, что мосты заминированы неизвестными, и закрыл по ним любое движение. Но даже это не помогло.
К ночи, когда молдавский ЦИК обработал бюллетени, пришедшие непосредственно с территории Республики Молдова (90%), Санду отставала от своего соперника, экс-генерального прокурора Александр Стояногло, более чем на 2%.
Вот тут-то началось самое интересное. Пришли результаты выборов на европейских участках, и — о чудо! — Майя Санду вырвалась вперед, обогнав Стояногло почти на 10% — 54,91%, против 45,09%.
Даже оставив в стороне тот факт, что отыграть 10% разницы при 10% необработанных бюллетеней невозможно чисто математически — победу Санду просто нарисовали буквально, — хочется подчеркнуть более важный аспект. Аспект, отраженный даже на официальном сайте ЦИК Молдавии.
А он таков: в голосовании на территории Молдавии победу одержал Александр Стояногло — 51,19%, но с учетом голосов молдавской диаспоры в Европе, будем говорить прямо, президентом граждан Республики Молдова, постоянно проживающих за рубежом, вновь стала Майя Санду…
Когда-то, после распада СССР, внезапно обретшие государственность бывшие союзные республики первым делом принялись избавляться от «проклятого имперского наследия» в виде «русифицированных», как им казалось, названий страны и прочих топонимов.
Многие в России начала тогда потакать (кое-кто делает это до сих пор) этому коверканию русского языка, старательно выговаривая «в Украину», «Кыргызстан», «Таллинн», «Алматы», «Молдова» и прочее. Но те, кто поумнее, уже тогда говорили, что это отнюдь не семантический, а политический выбор. Выбор, определяющий, насколько дружественной к России будет та или иная страна.
Сегодня мы получили наглядное подтверждение правоты этой точки зрения. Вот только заложником сложившейся ситуации стали простые молдаване, жители Молдавии, которых ушлые махинаторы-глобалисты попросту лишили их выбора, создав, по сути, весьма виртуальную страну под названием Moldova.