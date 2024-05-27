Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Политический советник Маркелов: оппозиция действует привычными Пашиняну методами

Ani Djaferian
Фото: Ani Djaferian/Global Look Press

Армению продолжает лихорадить — Ереван буквально перекрыт толпами протестующих. Они требуют отставки правительства и готовы предложить нового кандидата на роль премьер-министра. Однако едва ли оппозиционеры смогут выдержать игру вдолгую.

Что происходит в Армении

Протесты в Армении стартовали с самого утра 27 мая. Люди, с начала месяца требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, заблокировали трассу в Иран в районе города Аштарака, часть улиц в Ереване и автодорогу в Армавир.

Участники митингов требуют от руководства страны прекратить делимитацию границы с Азербайджаном и отказаться от передачи ему приграничных территорий. С 9 мая, когда начались волнения, полиция задержала 137 человек.

Протесты возглавляет архиепископ Баграт Галстанян — его выдвинули единым кандидатом от оппозиции на пост премьера. Так как политическую работу и служение Церкви совмещать нельзя, он на время приостановил духовную деятельность, получив разрешение католикоса всех армян Гарегина II.

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста
Фото: Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выступает на митинге протеста/РИА «Новости»

Проблема армянской оппозиции в том, что она действует такими инструментами, к которым Пашинян привык, которые ему понятны. Значит, нынешний премьер-министр знает, что делать в такой ситуации, пояснил 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

Пашинян готов к таким инструментам политической борьбы. На мой взгляд, он здесь более силен: политик, который знает, как в тех или иных политических ситуациях себя вести, уже защищен. Он уже более живуч. Пашинян сам на таких скандалах пришел к власти, они постоянно сопровождают его политическую деятельность.

Сергей Маркелов

Армянский премьер-министр умеет реагировать на бунты и разговаривать с толпой, добавил политолог. Пашинян понимает, как работают силы в таких конфликтах, где ядро протестующих, где массовка и так далее. И, скорее всего, он знает, как это все останавливать.

«Хотя все сценарии народных восстаний разные, в их основе лежит более-менее понятная социальная механика. Подозреваю, что если все будет идти как идет, то Пашинян сможет сдержать удар и переиграть ситуацию в свою сторону, переиграть оппозицию», — предположил Маркелов.

Никол Пашинян празднует победу на парламентских выборах, 21 июня 2021 года. Diego Herrera
Фото: Никол Пашинян празднует победу на парламентских выборах, 21 июня 2021 года. Diego Herrera/Global Look Press

По его словам, демонстрантов могут одолеть на длинной дистанции. Ведь все эти люди — народные оппозиционеры, мирное сопротивление — держатся на эмоциях и просто не смогут долго существовать в таком режиме. Им нужна быстрая победа, в противном случае правительство обойдет их.

«Действующая власть готова играть вдолгую, она уже на месте, у руля. Она — стайер, который понимает, что такое пробежать марафон. Оппозиция, к сожалению, спринтерская: либо мгновенно что-то происходит, либо силы выдыхаются, деньги, хотелки и все остальное заканчивается», — резюмировал Маркелов.

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Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

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