Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна
Политический советник Маркелов: оппозиция действует привычными Пашиняну методами
Армению продолжает лихорадить — Ереван буквально перекрыт толпами протестующих. Они требуют отставки правительства и готовы предложить нового кандидата на роль премьер-министра. Однако едва ли оппозиционеры смогут выдержать игру вдолгую.
Что происходит в Армении
Протесты в Армении стартовали с самого утра 27 мая. Люди, с начала месяца требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, заблокировали трассу в Иран в районе города Аштарака, часть улиц в Ереване и автодорогу в Армавир.
Участники митингов требуют от руководства страны прекратить делимитацию границы с Азербайджаном и отказаться от передачи ему приграничных территорий. С 9 мая, когда начались волнения, полиция задержала 137 человек.
Протесты возглавляет архиепископ Баграт Галстанян — его выдвинули единым кандидатом от оппозиции на пост премьера. Так как политическую работу и служение Церкви совмещать нельзя, он на время приостановил духовную деятельность, получив разрешение католикоса всех армян Гарегина II.
Проблема армянской оппозиции в том, что она действует такими инструментами, к которым Пашинян привык, которые ему понятны. Значит, нынешний премьер-министр знает, что делать в такой ситуации, пояснил 360.ru политический советник Сергей Маркелов.
Пашинян готов к таким инструментам политической борьбы. На мой взгляд, он здесь более силен: политик, который знает, как в тех или иных политических ситуациях себя вести, уже защищен. Он уже более живуч. Пашинян сам на таких скандалах пришел к власти, они постоянно сопровождают его политическую деятельность.
Сергей Маркелов
Армянский премьер-министр умеет реагировать на бунты и разговаривать с толпой, добавил политолог. Пашинян понимает, как работают силы в таких конфликтах, где ядро протестующих, где массовка и так далее. И, скорее всего, он знает, как это все останавливать.
«Хотя все сценарии народных восстаний разные, в их основе лежит более-менее понятная социальная механика. Подозреваю, что если все будет идти как идет, то Пашинян сможет сдержать удар и переиграть ситуацию в свою сторону, переиграть оппозицию», — предположил Маркелов.
По его словам, демонстрантов могут одолеть на длинной дистанции. Ведь все эти люди — народные оппозиционеры, мирное сопротивление — держатся на эмоциях и просто не смогут долго существовать в таком режиме. Им нужна быстрая победа, в противном случае правительство обойдет их.
«Действующая власть готова играть вдолгую, она уже на месте, у руля. Она — стайер, который понимает, что такое пробежать марафон. Оппозиция, к сожалению, спринтерская: либо мгновенно что-то происходит, либо силы выдыхаются, деньги, хотелки и все остальное заканчивается», — резюмировал Маркелов.