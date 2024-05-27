Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Армению продолжает лихорадить — Ереван буквально перекрыт толпами протестующих. Они требуют отставки правительства и готовы предложить нового кандидата на роль премьер-министра. Однако едва ли оппозиционеры смогут выдержать игру вдолгую.

Что происходит в Армении

Протесты в Армении стартовали с самого утра 27 мая. Люди, с начала месяца требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, заблокировали трассу в Иран в районе города Аштарака, часть улиц в Ереване и автодорогу в Армавир.

Участники митингов требуют от руководства страны прекратить делимитацию границы с Азербайджаном и отказаться от передачи ему приграничных территорий. С 9 мая, когда начались волнения, полиция задержала 137 человек.

Протесты возглавляет архиепископ Баграт Галстанян — его выдвинули единым кандидатом от оппозиции на пост премьера. Так как политическую работу и служение Церкви совмещать нельзя, он на время приостановил духовную деятельность, получив разрешение католикоса всех армян Гарегина II.