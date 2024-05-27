Почти 140 выступавших за отставку Пашиняна активистов задержали в Ереване

Полиция задержала в Ереване почти 140 активистов, выступавших за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД республики.

«По состоянию на данный момент задержаны 137 участников акций», — отметил собеседник издания.

Перед этим поступала информация о 67 задержанных.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в столице Армении с 9 мая. Участники также выступают за прекращение процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачу ряда приграничных территорий Азербайджану.

Очередная волна протестных акций началась 27 мая сразу в нескольких регионах страны. Протесты возглавил лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Активисты перекрыли несколько улиц в Ереване и трассу в районе города Аштарака. Правоохранители произвели первые задержания еще утром.