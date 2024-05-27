Акции протеста против Пашиняна начались в Армении с раннего утра
Србазан пайкар: оппозиция Армении призвала к массовым акциям протеста
Акции протеста начались в некоторых регионах Армении. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар».
Людей на демонстрации призвал выйти лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Митингующие перекрыли трассу в Иран в районе города Аштарака. Часть демонстрантов заблокировала ряд улиц в Ереване. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Как сообщило РИА «Новости», в столице Армении полиция уже начала задержания.
Акции против правительства Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна. Он уже попросил католикоса Гарегина II временно остановить его духовную службу. Галстанян пояснил, что ее невозможно совмещать со статусом кандидата на пост премьер-министра страны.