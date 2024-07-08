Девальвация Макрона. Что ждет Францию после парламентских выборов

Во Франции завершился второй тур выборов в Нацсобрание. Никто из тройки победителей не стал представителем большинства. Единственное, что пока всех объединяет, — желание и друзей, и оппонентов президента Эммануэля Макрона дистанцироваться от него: уж больно низкий рейтинг у лидера.

Результаты парламентских выборов во Франции — 2024 Французская коалиция левых партий «Новый народный фронт» заняла первое место на выборах и получила 182 кресла в Национальном собрании. Вторым пришел альянс «Вместе» действующего президента Франции Эммануэля Макрона — у них 168 мандатов. «Национальное объединение» Марин Ле Пен отвоевало себе 143 места. Республиканцы выиграли максимум 45 мест, остальные партии на всех получили 39 мандатов. Однако по итогам второго тура ни одна политическая сила не завоевала абсолютное большинство. Немало французов остались недовольны победой «Нового народного фронта» Жан-Люка Меланшона. Во многих городах жители устроили традиционные беспорядки: в полицейских стреляли фейерверками, на некоторых улицах возвели баррикады и совершали поджоги, громили магазины.

Левые во Франции: кто входит в этот блок Коалиция «Новый народный фронт» состоит из четырех сил: социалистов, зеленых, коммунистов, партии «Непокоренная Франция» и их сторонников. Две первые политические силы выступают за продолжение помощи Украине и явно будут иметь больше представителей в парламенте. Партию «Непокоренная Франция» создали для поддержки кандидатуры Жан-Люка Меланшона еще в 2016-м: политик дважды участвовал в президентских выборах 2017 и 2022 годов. Это противник Макрона, требующий заключить компромиссный мир между Украиной и Россией. Считается, что все остальные участники «Нового народного фронта» могут выступить за то, чтобы объединить блок с силами действующего президента. При таком союзе у бывшего лидера Франции, главы Социалистической партии Франсуа Олланда, есть все шансы стать премьер-министром.

Фото: Жан-Люк Меланшон, Париж, 7 июля 2024 года. Xose Bouzas / Global Look Press

Последствия выборов во Франции Результаты второго тура французских выборов сильно скорректировали прогнозы, которые делали в начале политической борьбы, рассказал 360.ru дипломат, специалист по новейшей истории и политике Франции, кавалер ордена Почетного легиона Юрий Рубинский.

Победа «Национального объединения», которую уже считали достигнутой, не свершилась. Здесь помогла стратегия коалиции Макрона: их 224 кандидата из 577 округов сняли свои кандидатуры для того, чтобы не допустить победы крайне правых. Этого оказалось достаточно: блок Марин Ле Пен замыкает список. Юрий Рубинский

Дипломат уточнил, что в следующем составе Национального собрания Франции ни одна из трех больших политических сил, от крайне правых до центристов и левых, ни в одиночку, ни вместе с кем-то не сможет рассчитывать на абсолютное большинство в правительстве.

Фото: Француз с сыном голосуют на выборах, 7 июля 2024 года. Gao Jing / Global Look Press

«То есть на ближайшие три года, что остались от президентского срока Макрона, пока не видно такой коалиционной комбинации в парламенте, которая была бы достаточно авторитетной», — пояснил Рубинский. Он добавил, что сегодня финансовое положение Пятой республики вызывает серьезные опасения в международных финансовых кругах. Пусть у французов крупный дефицит и госдолг меньше, чем у Италии, но все равно они достаточно значительны.

Что ждет Эммануэля Макрона Лейтмотив кампании второго тура выборов: попытка всех — левых, центристов и даже собравшегося в отставку премьер-министра Габриэля Атталя, которого назначил сам Макрон, — дистанцироваться от президента, ведь его личный рейтинг как никогда низкий. «Это, конечно, создает ситуацию, при которой любое правительство Франции, что в ближайшее время будет у власти, не сможет себе позволить идти на какие-то серьезные, ответственные и непопулярные меры», — подчеркнул Рубинский. По его словам, в таких условиях международная роль французского президента сильно девальвируется. Особенно это заметно накануне визита Макрона на юбилейный саммит Североатлантического альянса в Соединенных Штатах. Политическая ситуация в Америке тоже крайне нестабильна.

Фото: Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Италии, 13 июня 2024 года. VANNICELLI/GRILLOTTI / Global Look Press

«Дебаты между президентом США Джо Байденом и его соперником Дональдом Трампом показали, что способность Байдена реально брать на себя ответственность за судьбы страны и Запада в целом под вопросом», — напомнил Рубинский. Никто не может предсказать, кто в ноябре станет новым американским лидером. Но у Трампа есть серьезные шансы на то, чтобы вернуться к власти, уточнил дипломат. Это будет означать глубокий кардинальный пересмотр трансатлантических отношений, то есть сильно отразится на Евросоюзе.