Промышленность, морские сделки и сторонники властей: что включили в 20-й пакет санкций ЕС ЕС ввел санкции против криптовалют, торговых судов, ВПК и россиян

Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Что и кого они затронут — разобрался 360.ru.

Послы стран, входящих в ЕС, одобрили пакет — вместе с выделением кредита Украине в 90 миллиардов евро — после того, как по трубопроводу «Дружба» возобновилось поступление нефти. Это было принципиальным условием, которое выдвигали Венгрия и Словакия. «Европа остается объединенной, твердой и непоколебимой в своей поддержке Украины», — написал в соцсети X председатель Европейского совета Антониу Кошта. Кроме того, в разработку запустили новый 21-й пакет ограничений.

Ограничения против флота Запретить морскую перевозку нефтепродуктов из России пока не смогли. Однако в Евросоюзе заявили, что нынешние санкции закладывают для этого основу. Вместе с тем еще 46 судам, которые считают относящимися к так называемому теневому флоту, запретили заходить в европейские порты. Не смогут заходить на обслуживание и российские танкеры, перевозящие сжиженный природный газ. Кроме того, новые санкции запрещают сделки с тремя портами: Мурманском, Туапсе и индонезийским Каримуном, который, по мнению ЕС, используют для обхода рестрикций.

Запреты на сделки Также новые санкции запрещают сделки с 20 российскими банками и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. Среди прочего ограничения затрагивают киргизскую организацию, управляющую биржей, из-за того, что там торгуются стейблкоины A7A5. Евросоюз запретил своим странам любую поддержку цифрового рубля. Киргизия пострадала не только от этого. Теперь в нее нельзя поставлять станки с цифровым программным обеспечением и радиооборудование — Европа опасается, что страна может передать их России. Дополнительные ограничения затронули металлы, минералы, химикаты и другую подобную продукцию. В частности, ЕС вводит квоты на импорт аммиака.

Санкции против ВПК Европейцы не обошли стороной и российский ВПК. Под санкции попали 58 физических и юридических лиц, связанных с разработкой и производством военной продукции. В том числе ограничения ввели против 16 компаний в Китае, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Белоруссии, которые поставляли России товары двойного назначения.

Персональные ограничения Ввели и новые индивидуальные санкции — против тех, кого назвали «пропагандистами режима». Среди тех, кому запретили въезд в Евросоюз, — первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, заместитель главного редактора RT Антон Анисимов, начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музыкант Тимур Юнусов (Тимати) и другие. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее раскритиковала санкции против российского Фонда поддержки соотечественников. Она назвала их надуманными, а самих европейских чиновников — фашиствующими бюрократами.