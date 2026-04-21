Захарова: Фонд поддержки соотечественников пострадал от ЕС за честную работу

Евросоюз ввел санкции против российского Фонда поддержки соотечественников по выдуманным обвинениям. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, фонд честно и открыто помогает россиянам, оказавшимся в трудной ситуации.

«За это фашиствующие евробюрократы его травят», — подчеркнула она.

Кроме того, новые ограничения затронули новостной сайт Euromore, который обвинили в распространении информации, якобы угрожающей легитимности европейских институтов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причиной неудач Евросоюза в последние годы бездумную политику и нежелание просчитывать ходы наперед. Кроме того, он отметил, что санкции против России не работают.