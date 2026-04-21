Фашиствующие евробюрократы: Захарова — о санкциях против Фонда соотечественников

Евросоюз ввел санкции против российского Фонда поддержки соотечественников по выдуманным обвинениям. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, фонд честно и открыто помогает россиянам, оказавшимся в трудной ситуации.

«За это фашиствующие евробюрократы его травят», — подчеркнула она.

Кроме того, новые ограничения затронули новостной сайт Euromore, который обвинили в распространении информации, якобы угрожающей легитимности европейских институтов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причиной неудач Евросоюза в последние годы бездумную политику и нежелание просчитывать ходы наперед. Кроме того, он отметил, что санкции против России не работают.

