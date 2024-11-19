Сегодня 15:20 Кабель перебит, послание получено, но до Киева не дошло. Что случилось в Балтийском море? Публицист Белов назвал инцидент с кабелем на Балтике сигналом Западу и Украине 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Министр обороны Германии — в скором будущем, возможно, кандидат от СДПГ на должность бундесканцлера — Борис Писториус назвал диверсией разрыв глубоководного кабеля оптоволоконной линии скоростной передачи данных между Германией и Финляндией.

«Я не хочу верить в версии, что их повредили якоря», — заявил он, комментируя то, что случилось накануне на дне Балтийского моря — между финской столицей Хельсинки и немецким городом Росток. Упоминание якорей — видимо, отсылка к событиям годичной давности, когда газопроводное соединение Balticconnector, связывающее Финляндию и Эстонию, было (по официальной версии) повреждено якорем китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear. Ну что сказать? А этот Борис не такой дурак, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере, причин полагать, что произошедшее было некой демонстрацией (чего и чьей, скажу чуть позже), достаточно.

Фото: Подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией, поврежденный одновременно с газопроводом Balticconnector в ночь на 8 октября 2023 года, восстановили. IMAGO/ Eero Vabamаgi / Global Look Press

Начнем с того, что инцидент был не один, их было два. Произошли они практически одновременно. Во-первых, государственная финская компания Cinia заявила о повреждении C-Lion1 — единственного подводного кабеля протяженностью 1172 километра, напрямую соединяющего Финляндию со странами Центральной Европы. Финские издания напомнили, что C-Lion1 «стал первой прямой высокоскоростной линией передачи данных между Финляндией и Германией и обладает общей пропускной способностью в 144 терабита в секунду». Кабель используется для интернет-соединения, передачи цифровых данных, поддержки инфраструктуры облачных сервисов и дата-центров. Проще говоря, это объект, имеющий безусловно стратегическое и военное значение, особенно теперь, после вступления Финляндии в НАТО.

Во-вторых, как сообщил директор по технологиям литовской телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс, в воскресенье утром, примерно в 10 часов по литовскому времени, был перерезан такой же кабель, но уже между Швецией и Литвой. Причем, по словам представителей официального Вильнюса, в версию случайного якоря не дает поверить тот факт, что целостность обоих кабелей была нарушена именно в том месте, где они пересекаются — на участке площадью 10 квадратных метров. Все это и позволило Писториусу утверждать, что и шведско-литовский кабель стал жертвой чей-то диверсии.

Фото: Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

Ну а теперь к обещанному объяснению, кто и для чего это сделал. Только прежде хотел бы обратить внимание еще на два «незначительных» факта. В эти выходные российские ВКС нанесли демонстративный удар по энергетическим объектам Украины, не погасив их до конца, хотя такая возможность есть, а лишь еще раз (видимо, в последний) эту самую возможность продемонстрировав. Буквально вчера американские СМИ и вслед за ними европейские политики понесли в народ новость о том, что Белый дом якобы дал Киеву разрешение на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

Важно, что все вышеописанные события произошли одно за другим. Потому версия произошедшего видится следующая.

Наша разведка получила данные о решении Вашингтона, разумеется, раньше журналистов The New York Times. И Москва приняла решение превентивной демонстрации возможных последствий столь необдуманного шага уходящей администрации Джо Байдена: энергетика Украины ляжет (и это в начале-то зимы!), а оперативная связь между союзниками по НАТО может быть полностью нарушена, причем с перспективой коммуникационного коллапса для Запада. Так это было или нет — я, естественно, однозначно утверждать не могу. Но с учетом того, что представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер еще сегодня поутру утверждал, что не имеет «никаких обновлений о позиции США по дальнобойным ударам по России», можно было предположить, что демонстрация удалась и послание получено. Впрочем, как показал сегодняшний удар ВСУ шестью американскими ракетами ATACMS по военному полигону в Брянской области, до Киева оно не дошло. Как не дошло и понимание того, что шансов выйти из ситуации живым у Владимира Зеленского уже не осталось.