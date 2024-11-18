«Компромиссов не будет». По Украине прилетело свыше 200 ракет и БПЛА, Россия предложила свой «мирный план»

Политический шантаж и давление на Россию не будут действовать. Москва, нанеся массированный удар по Украине, показывает, что она решительно настроена урегулировать украинский конфликт, но только на своих условиях. Больше никаких позорных договорняков не будет. И разрешение Киеву бить по русской территории западными крылатыми ракетами, если, конечно, эти слухи окажутся правдой, не изменит нашу позицию.

Утром в воскресенье, 17 ноября, ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине, включая энергетическую инфраструктуру. Взрывы прогремели в Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. Во многих регионах, включая столичный, не было электричества. Да и сейчас с ним большая проблема. Если верить вражеским сообщениям, удар стал одним из самых массированных за всю историю. Причем разные аналитики указывают, что тактика России существенно изменилась: сначала ракеты-обманки, «Калибры» и Х-101 действовали группами независимо друг от друга, но затем «скоординировались», перераспределили цели и ушли по заранее построенным маршрутам. «В атаке участвовало свыше 200 ракет и беспилотников. Удары по украинской энергетике снижают возможности Киева по производству боеприпасов и подрывают и без того дышащую на ладан экономику. Но эти удары не столько про военное разрешение конфликта, сколько про переговоры на условиях России. После всех последних „мирных разговоров“ и звонков Шольца Москва предъявила свой „мирный план“. Если в Кремле все же рассчитывают окончательно урегулировать конфликт через мирное соглашение, то надо устранять Зеленского и ему подобных. Новая киевская администрация будет намного более сговорчивой», — отметил политолог, военный волонтер Алексей Живов. И еще из любопытного. Как утверждает Киев, среди примененных накануне ракет были также гиперзвуковые 3М22 «Циркон». Их запускали с наземных пусковых установок из Крыма. Эти ракеты использовали по целям в Киеве как минимум в феврале и марте 2024 года. Это очень мощная ракета, которую западные системы ПВО до сих пор не смогли перехватить.

Фото: Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в акватории Северного Ледовитого океана. Стоп-кадр с видео / РИА «Новости»

Системность ударов Что еще бросается в глаза? Это системность подобных ударов, которые не должны быть «ударами возмездия» и объектами переговоров. Дескать, давайте договоримся о взаимоисключающих ударах по энергетике, а системной работой, на которую выделены силы и средства, назначен воинский начальник, которому поставлена вполне определенная задача. «В подобном случае мы если и не погрузим врага в начало XIX века (все-таки Запад поставляет Киеву мобильные генераторы, АЭС работают, худо-бедно какая-то генерация электроэнергии у врага будет), то очень сильно осложним работу промышленных предприятий, обескровим ПВО, максимально осложним работу украинской пропаганды и усилим усталость общества от военного конфликта в целом», — написал автор Telеgram-канала «Старше Эдды».

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Эти удары были эффективны и нанесли немалый урон энергетике Украины, что немаловажно на пороге зимы. Замерзающий тыл обязательно в том или ином виде отразится и на положении на фронте, снижая боевой дух и потенциал ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. Это поможет нашей армии в зоне СВО. «Но это и определенный сигнал для зарубежных хозяев киевского режима, в первую очередь нынешнему и будущему руководству США: Москва не пойдет ни на какой компромисс в вопросах своей безопасности, никаких соглашений в ущерб интересам России не будет, что бы там ни говорилось о „заморозке конфликта вдоль линии фронта на текущий момент“. Наступление нашей армии продолжается, и останавливаться мы не будем. Пока на территории России находятся украинские оккупанты, ни о каком „прекращении огня“ речи не идет и не может идти», — заявил 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик.

Фото: President Of Russia Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вопрос ATACMS На этом фоне западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден дал Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Вслед за этим Франция и Британия якобы тоже дали разрешение наносить удары вглубь нашей территории. Речь идет о ракетах SCALP и Storm Shadow. Правда, есть нюанс. Байден и Белый дом не подтвердили, что дали согласие на использование американских ракет. Европейские СМИ, что дали информацию по применению Storm Shadow и SCALP наряду с ATACMS, спешно удалили эту информацию. «Даже если уходящая администрация США подтвердит сообщения СМИ о том, что Киеву дано разрешение на обстрелы России ракетами американского производства, это не поставит нас на колени и не приведет к капитуляции перед странами НАТО и их украинскими лакеями. Не будет никакого „прекращения огня“, а наш удар по энергосистеме Украины служит подтверждением решимости полностью реализовать цели СВО. К тому же следует заметить, что украинцы и ранее применяли американские ракеты для обстрела русских земель, например Крыма, Севастополя. Как стало понятно, наша ПВО вполне может их сбивать», — добавил Соловейчик.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

Опыт «Минска» учли Тем не менее предыдущие шаги Киева говорили скорее о том, что там рассчитывали на передышку в конфликте. Время Зеленскому и компании нужно для восполнения немалых потерь, накачивания ВСУ западным оружием с целью в дальнейшем возобновить конфликт с Россией с новыми силами. Однако такое развитие событий вряд ли устраивает Москву. Горький опыт «Минска» и «Стамбула», похоже, с трудом, но был усвоен. И удары по ВПК и энергетике Украины говорят о том, что никакой паузы киевскому режиму в Москве давать не намерены. Такое мнение 360.ru высказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

При этом по-прежнему российская сторона демонстрирует стремление к максимальному снижению числа жертв среди гражданских. И показывает себя гораздо более гуманной по отношению к Украине, чем Зеленский. Впрочем, оценить это ее население вряд ли способно из-за пропаганды собственного руководства и Запада. Кроме того, удары по Украине становятся своеобразным предупреждением и самим западным кругам, жаждущим ценой временной передышки продолжить конфликт. Зависимая от Запада страна теряет остатки своей промышленной ценности, все больше скатываясь к статусу территории с исключительно ископаемыми и аграрными ресурсами.

К слову, силами местных их уже невозможно будет добывать, ведь Запад руками Зеленского и его мобилизации успешно лишает Украину трудоспособного населения. И чем раньше Россия уничтожит остатки украинского ВПК, тем больше шансов на достижение целей СВО, приближение настоящего мира. И тем больше будет шансов у оставшихся украинцев выжить.