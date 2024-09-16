Сегодня 15:38 «Спланированная акция». Что известно о второй попытке убить Трампа Американист Ордуханян: вскоре может быть третья попытка покушения на Трампа 0 0 0 Фото: Michael Le Brecht II/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Покушение на Дональда Трампа

На кандидата в президенты США Дональда Трампа попытались совершить второе покушение. В первый раз — в июле — снайпер беспрепятственно пробрался на крышу одного из зданий и выстрелил в политика, выступавшего с трибуны в Пенсильвании. Спасло чудо: в момент выстрела миллиардер повернул голову в другую сторону. Когда и где посягнули на жизнь экс-лидера Штатов во второй раз, кто оказался нападавшим и чем он был вооружен — в материале 360.ru.

Стрельба возле гольф-клуба Трампа: что известно Попытку покушения предприняли днем в воскресенье, 15 сентября, когда Трамп отдыхал в собственном гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Злоумышленник просунул дуло винтовки через ограждение, но выстрелил или нет — неясно. Его заметила Секретная служба, сотрудники открыли огонь. После нападавший скрылся на черном Nissan, его удалось задержать по номерным знакам примерно в 80 километрах от места происшествия. Трамп не пострадал и благополучно вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. Он поблагодарил избирателей за беспокойство и заверил, что продолжит борьбу за кресло главы Штатов.

Я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся.

Бывший американский лидер уже пережил покушение в июле в Пенсильвании. Тогда пуля задела его уха, стрелка ликвидировали.

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

Кто совершил второе покушение на Трампа Изначально служба безопасности Трампа скрыла факт, что это была вторая попытка его убить. Общественности заявили, что вблизи гольф-клуба двое неизвестных стреляли друг в друга. Однако вскоре открылась правда. Организатором нападения оказался 58-летний американец Райан Уэсли Раут. Он родился на Гавайских островах, но большую часть жизни провел в Северной Каролине. В 1998 году окончил местный Государственный сельскохозяйственный и технический университет.

Интересно По информации CBS News, у Раута есть судимость. Среди прочего его обвиняли в выписке недействительных чеков, хранении оружия массового поражения, побеге с места преступления, сопротивлении аресту. По информации CBS News, у Раута есть судимость. Среди прочего его обвиняли в выписке недействительных чеков, хранении оружия массового поражения, побеге с места преступления, сопротивлении аресту.

С 2019 года американец жертвовал средства кандидатам от Демократической партии США. Позднее выяснилось, что Раут выступает в поддержку Украны и в 2022-м снялся в видео в поддержку нацбатальона «Азов»*.

Кроме того, по всей видимости, он был активным вербовщиком ВСУ. Об этом может говорить видеоролик, снятый на территории Гарвардского университета. На нем запечатлено, как Раут ищет добровольцев среди американцев, желающих участвовать в боях на стороне Киева. Он предлагал студентам взять листовки и заверил их, что Украина «имеет право дать отпор». Молодые люди отказались.

Помимо этого, американец предлагал отправить военных США помочь Украине в качестве гражданских лиц. По данным The New York Times, он продвигал идею отправки на Украину афганских военных, бежавших от талибов. Судя по всему, Раут бывал в Киеве — в Сети есть его фото на майдане Незалежности (центральная площадь украинской столицы).

Из какого оружия стреляли в Трампа во второй раз В 270-450 метрах от Трампа, в кустах, агенты Секретной службы нашли оружие, из которого, предположительно, вели стрельбу. По всей видимости, Раут бросил винтовку, прежде чем попытаться скрыться на автомобиле. Местные СМИ писали, что нападавший, вероятно, стрелял из АК-47 с оптическим прицелом, имел при себе два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру GoPro. Его называют автоматом Калашникова и приняли на вооружение в СССР в середине XX века.

Позднее журналисты The Washington Post опровергли эти сообщения. По версии издания, оружие спутали с винтовкой типа СКС. «Оружие, о котором идет речь, ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК — вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы», — рассказал директор консалтинговой компании Armament Research Services Н. Р. Джензен-Джонс. Подобные винтовки распространены в магазинах американских штатов, где разрешена свободная продажа оружия. Они дешевые и стреляют большим количеством боеприпасов.

Фото: Скриншот The Washington Post

Покушения на Трампа — что дальше «Ходит много слухов. Уже говорят об иранском, русском и украинском следе. И будет еще много слухов обо всех противниках США. Я бы хотел от этого немного абстрагироваться», — рассказал 360.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По мнению эксперта, одно можно сказать наверняка: снова оплошала американская служба безопасности, их непрофессионализм — налицо.

Я бы добавил капельку меда в бочку дегтя: мне кажется, что это спланированная акция. Иначе сколько можно допускать фиаско с покушениями? Вероятно, без участия спецслужб не обошлось. Это они подпустили стрелка на такое близкое расстояние. Рафаэль Ордуханян

Это косвенный показатель того, что Трамп все же выигрывает в президентской гонке — по крайней мере, по популярности, добавил Ордуханян. Есть видео того, как команда пожарных встречает Байдена и Харрис, а после этого Трампа. Разница очевидна. «Я ранее говорил, что как только Трамп будет побеждать, пусть даже в опросах или визуально, будет попытка № 2. Так и произошло, но покушение не удалось. Я бы особенно не радовался. Не за горами третья попытка», — предупредил американист.

Реакция На новости отреагировал предприниматель и миллиардер Илон Макс. «И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал он в соцсетях.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency / Global Look Press

Бизнесмен давно не скрывает, что симпатизирует Трампу. Он даже брал у него интервью. В свою очередь, действующий президент США Джо Байден заявил, что поручил задействовать все ресурсы для обеспечения защиты Трампа на высшем уровне.

* Запрещенная в России террористическая организация. ** Движение «Талибан» запрещено в России.