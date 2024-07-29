Всех попавших в плен в Мали бойцов группы «Вагнера» смогли выкупить

Shot: всех бойцов «Вагнера», попавших в плен в Мали, удалось выкупить

Всех бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, по предварительной информации, удалось выкупить. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-каналу Shot .

Утром компания опубликовала официальное разъяснение, в котором рассказала, что произошло в Мали.

По данным представителей «Вагнера», отряд во главе с Сергеем Шевченко (позывной Пруд) пять дней вел ожесточенные бои с исламистами возле населенного пункта Тин-Заутин. В первый день боевиков обратили в бегство, но противник под прикрытием песчаной бури перегруппировался, нарастил численность и снова атаковал. К 27 июля бойцов «Вагнера» осталось всего трое, и они передали последнюю радиограмму. Среди погибших — сам Шевченко и администратор Telegram-канала Grey Zone.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что боевики напали на отряд «Вагнера» по наводке стран Запада.