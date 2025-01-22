Сегодня 04:32 Страшная трагедия на престижном курорте. Что известно о пожаре в турецком отеле 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

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Страшный пожар в 11-этажном отеле на престижном курорте в Турции унес жизни 76 человек. Министр внутренних дел страны поклялся привлечь виновных к ответственности. Почему в огне погибли десятки туристов и кого винят власти — в материале 360.ru.

Как начался пожар в турецком отеле Grand Kartal Пожар вспыхнул около 3:30 ночи 21 января на четвертом этаже 12-этажного отеля Grand Kartal, предположительно, в районе ресторана или кухни, написала газета El Pais. Отель выдержан в старинном стиле, здание построили из дерева. Поэтому огонь быстро поднялся на верхние этажи. В момент происшествия в отеле находились 238 гостей, многие из которых спали и не сразу заметили опасность. По свидетельству очевидцев, отсутствие эффективной системы оповещения о пожаре осложнило ситуацию, так как многие постояльцы проснулись лишь от запаха дыма или криков других гостей.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кроме того, здание отеля расположено на склоне горы Кероглу. Это затруднило работу спасательных команд, которые прибыли к месту возгорания примерно через 45 минут после начала пожара. Люди прыгали из окон и задыхались в дыму Столкнувшись с быстро распространяющимся огнем и отсутствием своевременного оповещения, многие постояльцы пытались самостоятельно спастись. Некоторые выпрыгивали из окон верхних этажей, используя связанные простыни и одеяла для спуска, что приводило к травмам и, в некоторых случаях, к смертельным исходам. Другие искали пути эвакуации через коридоры, что также было опасно из-за сильного задымления и высокой температуры. Отсутствие четких инструкций и паника среди гостей усугубили ситуацию, что привело к хаосу и еще больше затруднило спасательную операцию.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / Global Look Press

Число погибших при пожаре в турецком отеле еще уточняется В результате пожара, предварительно, погибли 76 человек, среди которых были как взрослые, так и дети. Идентификация тел продолжается, и власти работают над установлением личностей всех жертв. Среди пострадавших 51 человек получил ранения различной степени тяжести; один из них находится в критическом состоянии. Многие пострадавшие получили травмы при попытках спастись из горящего здания. Местные больницы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, неподалеку от отеля развернули полевой госпиталь. Министр здравоохранения Турции, Кемаль Мемишоглу, сообщил, что 17 пострадавших уже выписали из госпиталей. Что говорят очевидцы пожара в отеле Очевидцы пожара описали в беседе с Daily Sabah ужасающие сцены. Инструктор по горным лыжам Некми Кепчетутан, который находился в отеле, рассказал, что проснулся в хаосе и помог вывести из здания около 20 гостей. По его словам, удушающий дым заполнил все помещения, люди с трудом нашли пожарную лестницу.

Я видел, как люди кричали о помощи из окон. Мы принесли веревки, подушки и одеяла. До прибытия пожарных две женщины выпрыгнули с верхних этажей. Барыш Салгюр Сотрудник отеля

Али Атмака, еще один свидетель происшествия, рассказал, что он и другие люди принесли матрасы под окна отеля — для тех, кто выпрыгивал из окон. Эти меры не помогли, многие разбились насмерть. Гость отеля Атакан Елкован заявил, что сигнализация не сработала. Ему удалось вывести семью с третьего этажа на улицу. Неудачное совпадение Пожар совпал со школьными каникулами в Турции — пиковым периодом для семей из Стамбула и Анкары, приезжающих в горы Болу ради зимних видов спорта. Отель был заполнен почти полностью, как и расположенные рядом гостиницы. Как отреагировало мировое сообщество Хаджа Лахбиб, комиссар ЕС по вопросам равенства, готовности и управления кризисами, которая в настоящее время находится с официальным визитом в Турции, выразила свои «глубочайшие соболезнования» семьям жертв. Чиновница заявила, что Евросоюз предлагает турецкой стороне поддержку через Механизм гражданской защиты. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также выразил глубокие соболезнования турецкому народу. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге. Глава России попросил Реджепа Тайипа Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибшим. Пострадавшим Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления.

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency / Global Look Press

Причина пожара в турецком отеле Губернатор провинции Болу Абдулализ Айдын сообщил, что причина пожара пока в точности неясна. Расследование начали незамедлительно. Для этого назначили шесть прокуроров. Уже задержали девять человек, в том числе владельца отеля. В чем именно их обвиняют, пока неизвестно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем национального траура. Что предприняли власти Горнолыжный курорт Карталкая, расположенный в горах Кероглу, находится примерно в 38 километрах от Болу и в 270 километрах от Стамбула. В качестве меры предосторожности другие отели в этом районе эвакуировали, а гостей переселили в другие гостиницы в Болу. Эрдоган заверил общественность, что расследование происшествия ведется. Он пообещал привлечь виновных к полной ответственности. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая после осмотра места происшествия поклялся найти и осудить всех виновных в ЧП, сообщило издание CBS News.