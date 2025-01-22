Число жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции выросло до 76

Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая увеличилось до 76. Такие цифры назвал глава МВД Турции Али Ерликая, его слова привело агентство Anadolu .

«По последним данным, число погибших выросло до 76», — сообщил министр.

Он уточнил, что власти установили личность 52 жертв пожара, тела 45 из них уже передали родственникам.

Глава МВД также рассказал, что для проведения расследования полиция задержала девять человек, включая владельца отеля.

Пожар вспыхнул в ночь на 21 января в ресторанной части 12-этажного отеля. Вскоре пламя охватило все деревянное здание. В это время в гостинице проживали 237 человек. После того, как персонал гостиницы заметил пламя, постояльцев стали экстренно эвакуировать и размещать в отелях города. Однако, пожар долгое время не удавалось потушить, и спасатели предупредили, что зданию грозит обрушение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к нации после заседания кабинета министров объявил 22 января днем национального траура в связи с массовой гибелью людей в результате пожара.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану и попросил его передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.