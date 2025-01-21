Путин выразил соболезнования Эрдогану после пожара на горнолыжном курорте

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте», — написал глава государства в телеграмме.
Президент попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пожар вспыхнул в гостинице на горнолыжном курорте в ночь на вторник. Постояльцы прыгали из окон и спускались вниз по связанным простыням, чтобы спастись. Жертвами ЧП стали 66 человек. Огонь быстро распространился по зданию из-за деревянной облицовки. Пожарные лестницы тоже оказались деревянными, также в помещениях не было огнетушителей и детекторов дыма.
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