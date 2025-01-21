Цукерберг и декольте чужой жены, зигующий Маск и шляпа Мелании. Чем запомнилась инаугурация Трампа

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Он может повлиять на жизни миллиардов людей по всему миру, но церемония инаугурации запомнилась зрителям совсем не из-за этого. Яркое зрелище обеспечили миллиардеры и политики — 360.ru собрал самые яркие моменты — от «зигующего» Илона Маска до смеха Хиллари Клинтон и взглядов, которые бросал на декольте невесты Безоса Марк Цукерберг.

Декольте невесты Безоса На инаугурации Трампа присутствовали несколько главных техномагнатов мира — Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг. Поведение последнего на церемонии уже завирусилось в сети: Цукерберг бросил несколько выразительных взглядов на декольте невесты владельца Amazon Лорен Санчес. Этот момент попал на видео. Короткий ролик длится всего две секунды — предприниматель опускает глаза на декольте Санчес, а затем улыбается.

Санчес на церемонии появилась в крайне открытом наряде. Под пиджак вместо блузки она надела кружевное белое бюстье.

Шляпка Мелании Трамп породила в сети сотни мемов Мелания Трамп стояла позади мужа в ротонде Капитолия, когда он принимал присягу. Ее шляпка привлекла всеобщее внимание — профессор Никола Гутголд в комментарии для CNN отметила, что с лицом, наполовину прикрытым шляпкой, первая леди государства казалась особенно отчужденной.

Фото: Chip Somodevilla/Keystone Press Agency

Чрезмерную строгость наряда первой леди отметили и пользователи соцсетей. Один из комментаторов назвал ее костюм «нарядом на похороны Америки». Еще один заявил, что Мелания Трамп «оделась как прислуга». Российские пользователи сравнили первую леди с Шапокляк, тоже из-за шляпки. Также многие увидели сходство образа Мелании Трамп с образами из фильмов «Оппенгеймер» и «V — значит вендетта».

Кроме того, большая шляпа первой леди сыграла с ней злую шутку. Перед церемонией инаугурации Дональд Трамп традиционно хотел поцеловать в щеку свою супругу Меланию, однако шляпа помешала этому. Он просто не смог дотянуться до нее, отчего этот жест выглядел холодным и отчужденным.

Наряд сенатора Внимание публики привлек и сенатор от Демократической партии Джон Феттерман. Он решил не соблюдать официальный дресс-код и посетил инаугурацию Трампа в шортах, кроссовках и черном худи.

Фото: Kevin Lamarque/Keystone Press Agency / Global Look Press

Странный жест Илона Маска Илон Маск тоже отличился. Во время выступления после инаугурации Трампа он впал в экзальтированное состояние и несколько раз вскинул руку, приветствуя сторонников. В социальной сети Х, где распространилось соответствующее видео, обратили внимание, что жест похож на нацистское приветствие.

«Спасибо вам! От моего сердца — вам! Вот как выглядит настоящая победа! Я уже не могу дождаться начала», — обратился Илон Маск к собравшимся, а затем ударил себя в грудь правой рукой и вскинул ее вверх.

Из трансляции телеканала Fox на YouTube этот момент вырезали. Вместо салюта Маска камера переключилась на зрителей. Впрочем Илон Маск мог исполнить вовсе не такое приветствие, а «Салют Беллами» — ритуал произнесения клятвы верности американскому флагу. Впервые его исполнил журналист Фрэнсис Беллами в 1892 году. Позже его скопировали в фашисткой Германии.

Хиллари Клинтон не смогла сдержать смеха Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон присутствовала на церемонии инаугурации Трампа вместе с мужем. Политик не смогла сдержать смеха, когда новый президент США сообщил, что переименует Мексиканский залив в Американский. Внимание на это обратила газета The Hill. «Скоро мы изменим название Мексиканского залива на залив Америки и восстановим имя великого президента Уильяма Мак-Кинли на горе Мак-Кинли, где оно и должно быть и где ему самое место», — заявил Дональд Трамп.

Однако от публичных комментариев Хиллари Клинтон воздержалась — несмотря на ее давнюю вражду с Трампом. Экс-госсекретарь США критикует Дональда Трампа с 2016 года. В интервью журналу People в 2019 году она описала Трампа как «безрассудного, коррумпированного человека-торнадо, который заботится только о себе».

Трамп забыл положить руку на Библию во время присяги? Церемония инаугурации Трампа началась с молитвы. Первым клятву произнес вице-президент США, затем — сам Трамп. Присягу принял глава Верховного суда США Джон Робертс, рядом с политиком стояла Мелания Трамп, державшая перед ним Библию. The Independent заметил, что Дональд Трамп, похоже, забыл положить руку на Библию, оставив ее свободно висеть вдоль тела.

Фото: Chip Somodevilla/Keystone Press Agency / Global Look Press

Жест вызвал негативную реакцию критиков Трампа в интернете. Многие задались вопросом: «Действительно ли можно считать Трампа президентом?». При этом формально американская конституция не требует главу государства держать руку на Библии во время присяги. Рузвельт вообще обошелся без Библии на церемонии, Джон Адамс принес присягу на своде законов.

Каким был первый обед Трампа в должности президента Через несколько часов после присяги Дональд Трамп направился в Капитолий. Здесь состоялся обед, организованный комитетом конгресса по инаугурационным церемониям. Трампу и его гостям подали крабовый пирог Чесапик с томатным тартаром, лавровым соусом, маринованными овощами, соусом Романеско, укропом и луковым маслом. На вторую перемену блюд собравшимся поставили на стол стейк из Омахи, к нему добавили морковь, рапини, трюфельный соус из красного вина и картофельный гратен. Перед завершением обеда гостям подали террин из яблок из Миннесоты со сметанным мороженым и соленой карамелью. К каждому блюду подавали своя винная карта — шардоне из Монтичелло, каберне-совиньон из долины Напа и натуральное игристое из округа Сонома.

Мемы об инаугурации Интернет отреагировал на инаугурацию Трампа сотнями мемов. 360.ru отобрал лучшие из них.