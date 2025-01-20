Начнут с шампанского. Стало известно, что подадут на инаугурационном обеде Дональда Трампа

Обед начнется с игристого вина из винодельни Gruet Winery в Нью-Мексико. Сначала гости попробуют знаменитый крабовый пирог «Чесапик» с томатным тартаром, заливным соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом из шнитт-лука.

К этой перемене блюд предусмотрены вина Шардоне и Veritas Vineyards Reserve из из Монтичелло, штат Вирджиния.

Вторым блюдом станет большой стейк рибай из говядины «Грейт Омаха Ангус» с морковью «Дюймовочка», брокколи рапини, соусом из ботвы моркови и трав, трюфельным соусом из красного вина и картофельным гратеном. Вина — Каберне Совиньон и Маунт Видер из калифорнийской долины Напа.

На десерт гостям подадут террин из яблочного мороженого «Миннесота Айс Бокс» с соленой карамелью.

Накануне Трамп, по информации Bild, провел самый дорогой в мире ужин при свечах. В числе прочих на мероприятии присутствовали Илон Маск и Джефф Безос. Стоимость обеда СМИ оценили в 200 миллионов долларов.

Инаугурация Трампа началась в США 20 января. Он стал первым за 120 лет главой государства, сумевшим вернуться в Белый дом спустя четыре года после предыдущего срока.