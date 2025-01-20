Начнут с шампанского. Стало известно, что подадут на инаугурационном обеде Дональда Трампа
CNN раскрыл детали инаугурационного обеда Трампа
Объединенный комитет американского конгресса по инаугурационным церемониям объявил меню первого обеда избранного президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Детали документа раскрыл телеканал CNN.
Обед начнется с игристого вина из винодельни Gruet Winery в Нью-Мексико. Сначала гости попробуют знаменитый крабовый пирог «Чесапик» с томатным тартаром, заливным соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом из шнитт-лука.
К этой перемене блюд предусмотрены вина Шардоне и Veritas Vineyards Reserve из из Монтичелло, штат Вирджиния.
Вторым блюдом станет большой стейк рибай из говядины «Грейт Омаха Ангус» с морковью «Дюймовочка», брокколи рапини, соусом из ботвы моркови и трав, трюфельным соусом из красного вина и картофельным гратеном. Вина — Каберне Совиньон и Маунт Видер из калифорнийской долины Напа.
На десерт гостям подадут террин из яблочного мороженого «Миннесота Айс Бокс» с соленой карамелью.
Накануне Трамп, по информации Bild, провел самый дорогой в мире ужин при свечах. В числе прочих на мероприятии присутствовали Илон Маск и Джефф Безос. Стоимость обеда СМИ оценили в 200 миллионов долларов.
Инаугурация Трампа началась в США 20 января. Он стал первым за 120 лет главой государства, сумевшим вернуться в Белый дом спустя четыре года после предыдущего срока.