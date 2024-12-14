14 декабря 2024 01:41 Пощечина и судебное дело. Чем известен новый премьер Франции Франсуа Байру Новым премьером Франции назначили центриста Франсуа Байру 0 0 0 Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah / Global Look Press Мир

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Новым премьер-министром Франции стал 73-летний лидер партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Он известен тем, что публично ударил ребенка и является близким другом президента страны Эммануэля Макрона. Чем еще отличился новый премьер Франции — в материале 360.ru.

Что известно о политической карьере Байру Франсуа Байру — центрист, в политике не новичок, был депутатом Нацсобрания, членом Европарламента, министром образования и мэром города По в департаменте Атлантические Пиренеи. Карьера министра юстиции была недолгой, на посту он пробыл 35 дней. Байру заподозрили в растрате государственных средств. Следствие установило, что помощники депутатов от партии Байру числились в Европарламенте фиктивно, но регулярно получали зарплату. Макрону удалось замять дело, но с министерским портфелем Байру пришлось распрощаться. Политик трижды баллотировался в президенты, в 2002-м занял четвертое место, набрав 6,84% голосов, в 2007-м — третье с 18,57%, в 2012-м — пятое, за него проголосовали 9,13% избирателей. В 2017 Байру поддержал на выборах Макрона. Политик известен своей проевропейской позицией. В свое время он выступал против возвращения в НАТО, а также призывал к реформе парламента, чтобы создать противовес правительству. Новый премьер также выступал против легализации однополых браков.

Фото: Gao Jing/XinHua / Global Look Press

Байру и новое правительство Известно, что Макрон еще в июле после парламентских выборов рассматривал кандидатуру Байру на пост главы кабмина, но тогда он сделал выбор в пользу Мишеля Барнье. Французские СМИ считают, что Байру не станет напрямую проводить политику Макрона, а выработает собственную стратегию. Правые из партии «Национальное объединение» поддержат его, однако против него выступают левые. Ранее Байру заявил, что готов работать с партиями левых при формировании правительства. Политик обязался не использовать «конституционное оружие». Он имел в виду статью конституции, которая позволяла провести законопроект без голосования депутатов, чем злоупотребляли все премьеры, назначенные Макроном.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вотум недоверия предшественнику Байру Политический кризис во Франции начался в июле, когда на внеочередных выборах в парламент ни один блок не получил абсолютного большинства, а коалиция президента получила меньше мест, чем левые. Они предложили своего кандидата на место премьер-министра, однако Макрон его отверг, отстранив левых от формирования правительства. Через 50 дней он назначил на эту должность республиканца Барнье. Правительство Барнье проработало 90 дней. Парламент впервые с 1962 года выразил недоверие премьер-министру, за это проголосовал 331 депутат из 577. Отставка Барнье стала возможной благодаря «союзу» партии «Непокорившаяся Франция» и фракции Марин Ле Пен «Национальное объединение». Церемония передачи власти от Барнье новому главе кабмина Байру состоится в Матиньонском дворце. «Непокорившаяся Франция» заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству Байру. «Лепенисты» сообщили, что не будут с ходу настаивать на отставке правительства, если Байру прислушается к их пожеланиям, то есть не станет урезать пенсии и социальные выплаты.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

Суд против Байру В феврале этого года парижский суд рассматривал дело, одним из фигурантов которого был Франсуа Байру. Его обвинили в оформлении фиктивных помощников в Европейском парламенте. Судебные органы Франции оценили неправовые расходы Европарламента в 1,4 миллиона евро. Евродепутатам от партии Байру и ему самому вменяли то, что они создавали фиктивных помощников, а полученные за них зарплаты использовали в личных целях. Суд оправдал Байру и еще двоих обвиняемых, придя к выводу, что невозможно доказать причастность председателя к незаконному использованию средств ЕС. Остальных приговорили к штрафам и тюремным заключениям.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Пощечина ребенку В копилке неприглядных поступков Байру случай, когда он ударил ребенка публично. Инцидент произошел несколько лет назад. Политик влепил подростку пощечину, так как ему показалось, что тот дотронулся до него. «Не смей лазить по моим карманам!» — заявил Байру. Видео всплыло после назначения Байру премьер-министром Франции. Ролик опубликовали в соцсетях и Telegram-каналах.