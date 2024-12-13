Новым премьер-министром Франции стал 73-летний Франсуа Байру

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 73-летнего центриста, лидера партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.

«[Макрон] поручил ему сформировать правительство», — говорится в сообщении.

Политик некоторое время работал в Европарламенте. С 1993 по 1997 годы он занимал пост министра образования и науки Франции, в 2002 и 2007 годах баллотировался в президенты. В 2017-м Байру занял пост министра юстиции.

Накануне Макрон отложил назначение нового премьер-министра. Помимо Франсуа Байру, на пост главы правительства претендовал Бернар Казнев. Новая команда заменит кабмин во главе с Мишелем Барнье. Парламент Франции впервые с 1962 года большинством голосов отправил правительство в отставку.

Ранее Макрон посетил Польшу. Там он обсудил с местными властями отправку военных на Украину.