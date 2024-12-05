Макрон принял отставку премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение об отставке от премьер-министра Мишеля Барнье из-за вынесенного его правительству вотума недоверия. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Барнье подал прошение об отставке Макрону. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра», — отметили в сообщении.

Уточняется, что французский лидер принял это прошение и попросил Барнье и его правительство оставаться на посту до тех пор, пока не будет выбран новый премьер-министр страны.

Накануне Национальное собрание вынесло решение о вынесении вотума недоверия правительству Мишеля Барнье. Поводом стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год.

Инициативу поддержал 331 депутат, а для принятия необходимо 288 голосов. Теперь премьер и его правительство уйдут в отставку. Подобный случай происходит во Франции впервые с 1962 года.