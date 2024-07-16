Лавров назвал расширение НАТО причиной украинского кризиса

Расширение НАТО спровоцировало и украинский кризис, начиная с госпереворота на Украине в 2014 году, за организацией которого стоят США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что Россия делала неоднократные предупреждения о расширении блока, но все они были проигнорированы. И именно это в итоге стало причиной возникновения кризиса на Украине.

Этот процесс начался еще в феврале 2014-го, напомнил Лавров, когда в республике провели организованный Вашингтоном госпереворот для установления полного контроля над Украиной с целью подготовки наступления на Россию при помощи приведенного к власти неонацистского режима.

«Когда Порошенко, а затем Зеленский вели войну против собственных граждан в Донбассе, законодательно уничтожали русское образование, русскую культуру, русские средства массовой информации и в целом русский язык, запрещали УПЦ, никто на Западе этого не замечал», — подчеркнул глава МИД.