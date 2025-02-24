24 февраля 2025 17:24 Пока не канцлер, уже не джентльмен. Чего ждать России от Фридриха Мерца Политолог Самонкин: Мерц будет присматриваться к геополитической ситуации 0 0 0 Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press Мир

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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц должен стать следующим канцлером Германии, сменив на посту Олафа Шольца. Немцы тоскуют по сильному человеку у руля, и лидер блока ХДС/ХСС вполне отвечает этому запросу. Поможет ли он восстановить экономику ФРГ и решит ли наладить контакты с Россией, разбирался 360.ru.

Выборы в Германии 2025 Избирком Германии огласил результаты досрочных парламентских выборов, которые состоялись 23 февраля. После подсчета бюллетеней во всех 299 округах победу отпраздновал республиканский блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза Баварии — ХДС/ХСС. Им удалось набрать 28,6% голосов. Таким образом, новым канцлером может стать 69-летний глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Однако для победы ему необходимо получить нужное количество голосов, то есть создать правящую коалицию. Сделать это будет непросто, ведь второе место на выборах заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии» — у нее 20,8% голосов. Мерц неоднократно публично отказывался сотрудничать с этим политическим объединением. Правда, когда было выгодно, политик отступал от своего слова, не побоявшись критики сторонников. Сейчас он снова зарекся от совместной работы, но, как все понимают, это не точно.

Фото: Фридрих Мерц и его жена Шарлотта. Rolf Vennenbernd / Global Look Press

Фридрих Мерц: что говорил об Украине и не только Будучи оппозиционером, Мерц яростно критиковал Олафа Шольца за нерешительность в помощи Украине. Он призывал отменить лимит на дальность ударов по территории России и передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Политик также обещал поддержку украинцам в их планах по вступлению в НАТО. По мнению Мерца, Германии пора пробуждаться от спячки, вооружиться и перестать заигрывать с США и любыми другими сверхдержавами. Он предложил вернуть обязательную воинскую повинность, сократить число государственных служащих, снизить налоги, но и урезать государственные субсидии и социальные пособия.

Интересно Фридрих, старший из четырех детей Мерцев, родился в Брилоне. Семья была богатой, детство будущий политик провел в доме, который построили его предки в 1752 году. По легенде, самый младший брат Наполеона I Бонапарта король Вестфалии Жером Бонапарт останавливался там на ночь в 1813 году. В 2021-м постройку оценили в два миллиона евро. Фридрих, старший из четырех детей Мерцев, родился в Брилоне. Семья была богатой, детство будущий политик провел в доме, который построили его предки в 1752 году. По легенде, самый младший брат Наполеона I Бонапарта король Вестфалии Жером Бонапарт останавливался там на ночь в 1813 году. В 2021-м постройку оценили в два миллиона евро.

Кроме того, политик настаивает на том, чтобы немцы ужесточили иммиграционные правила, усилили пограничный контроль и чаще проводили депортации. Хотя многие эксперты отмечали, что это нарушит законы и Германии, и Евросоюза о предоставлении убежища.

Чем известен Мерц По опросам, Мерц вызывает сильную антипатию у женщин 18–29 лет. Виной тому — характер: он чрезвычайно вспыльчив и плохо контролирует вспышки гнева. Когда депутат бундестага Серап Гюлер проголосовала не так, как велела партия, политик публично наорал на нее и довел до слез. Лидер консерваторов моментально впадает в ярость, заподозрив, что к нему относятся без должного уважения. Однако многим немцам Мерц нравится именно несдержанностью — уж его-то точно не будут безнаказанно сравнивать с ливерной колбасой. Политик умеет четко говорить и давать понять, что сумеет так же четко действовать.

Фото: Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Thomas Imo / Global Look Press

Чего ждут от нового канцлера Германии Сейчас европейские элиты — и крайне правые, и центристы, и представители немецкого истеблишмента — обижены на США, рассказал 360.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Ведь ЕС остался за чертой урегулирования украинского конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон уже просил Дональда Трампа вернуть Евросоюз в переговорный процесс. Европейцы действительно не понимают, почему оказались за бортом. К тому же их волнует будущее финансирование НАТО и другие важные аспекты, пояснил политолог.

Выбор канцлера Германии достаточно интересен, потому что Европа стоит на пороге некой интеллектуальной революции. С одной стороны, обида, но с другой — понимание того, что надо как-то менять Германию в более конструктивное русло, восстанавливать энергетическую безопасность и сотрудничество с Россией. Юрий Самонкин

Предвыборные кампании и лозунги альтернативных партий Германии неслучайно были схожи с трамповскими, напомнил политолог. Все прекрасно понимают: немецкая экономика, люди и бизнес теряют от антироссийских санкций и ситуации с Украиной, которая зашла в тупик.

Фото: Фридрих Мерц с соратниками по партии пьет пиво в Баварии. Matthias Balk / Global Look Press

Что изменится для России с приходом Мерца По мнению Самонкина, после вполне вероятной победы Мерц будет тщательно присматриваться к геополитической ситуации. Не исключено, что последуют резкие, неожиданные перемены. Возможно, Берлин начнет налаживать контакты с Москвой. Но пока об этом еще рано говорить. «С точки зрения практики, восстановление отношений как изменение парадигмы в сторону трамповского пути миротворчества затянется на 2025 год. То есть ничего не случится за месяц или несколько недель и уж тем более не приведет к полной остановке наших боевых действий...» — пояснил Самонкин.

Фото: Фридрих Мерц. Hauke-Christian Dittrich / Global Look Press

По его словам, будет неплохо, если политика Германии станет адекватнее, чем при Олафе Шольце. Москва, в принципе, готова к любому диалогу с Евросоюзом о восстановлении отношений при условии прекращения откровенной русофобии с их стороны.

Поэтому весь мир с интересом следит за выборами в Германии: произойдет у них такая интеллектуальная альтернативная революция в головах, или по-прежнему будут сохранять русофобский курс, направленный на поддержку бездонного киевского режима? Юрий Самонкин

Есть надежда, что изменения будут, добавил политолог. Примером послужат как раз Соединенные Штаты: они меняют свое восприятие действительности и пока не намерены останавливаться.