По результатам подсчета бюллетеней во всех 299 округах Германии на парламентских выборах победил республиканский блок ХДС/ХСС, набрав 28,6% голосов. Об этом сообщил избирком Германии.

Второй после республиканцев стала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая набрала 20,8%. А Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем набрала лишь 16,4% голосов и заняла третью строчку.

«Зеленые» набрала 11,6% голосов избирателей, а «Левые» — 8,8%.

«Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» не прошел в бундестаг, получив всего 4,972% при пороге в 5%.

Также в парламент не попала «Свободная демократическая партия» (СвДП), чей лидер экс-глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил об уходе из политики в связи с провалом.

Ранее глава лидирующей на выборах в бундестаг партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что его «абсолютный приоритет» — это достижение независимости Германии от США. Также он отметил, что поддерживает позицию канцлера Олафа Шольца в части отправки немецких войск на Украину.