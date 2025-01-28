28 января 2025 19:40 Calexit. Почему «золотой штат» захотел выйти из США и есть ли шансы? Политолог Светов: едва ли власти США допустят отделение Калифорнии 0 0 0 Фото: Флаги США и штата Калифорния. DanitaDelimont.com / Global Look Press Мир

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Калифорния заговорила об отделении от США, но это не первая попытка «золотого штата» обрести независимость. Как Соединенные Штаты получили эту землю, почему поднимают голову американские сепаратисты и есть ли у них шанс на победу, разбирался 360.ru.

Калифорния хочет выйти из США В Калифорнии вновь призывают отделиться от США. Последний раз такие прожекты звучали в ноябре 2016 года, после первой победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Но, когда дело дошло до голосования, петиция не набрала подписей даже половины жителей «демократического» штата. Несколько дней назад государственный секретарь штата Ширли Вебер дала разрешение на новый сбор подписей. Если до 22 июля свои автографы поставят как минимум 50% избирателей, а из них 55% нарисуют галочку напротив варианта «за отсоединение», вопрос о независимости вынесут на голосование в 2028 году. Правда, есть еще один нюанс: по закону Калифорния — неотъемлемая часть США. К тому же, согласно Конституции, у штатов нет права на выход из состава страны — это постановил американский Верховный суд в 1869 году. Отделение земель возможно лишь с согласия других регионов.

Кому принадлежала Калифорния: история Пока в Калифорнию не прибыли вооруженные торговцы бусами из Старого Света, там обитали разные племена местных индейцев. С приходом европейцев территория вошла в Испанскую империю, но после Американо-мексиканской войны в 1846–1848 годах досталась США и в сентябре 1850-го стала 31-м штатом. Западное побережье страны получило свое название благодаря географической ошибке и средневековому бестселлеру — рыцарскому роману «Деяния Эспандиана» Гарси Родригеса де Монтальво. Там описан остров Калифорния, где нет ни единого мужчины, зато сплошь черные амазонки, и все их оружие сделано из золота. А география здесь вот при чем: в 1533 году испанский конкистадор Эрнано Кортес отправил исследовательскую экспедицию вдоль побережья. Уж кто его знает, какие там были моряки, да только они умудрились спутать полуостров с островом. Зато, выбирая название, вспомнили о легендарной земле дамочек-воительниц. Ну, или помечтали.

Фото: Карта «острова Калифорния» художника и картографа Йоханнеса Вингбонса, около 1650 года / Википедия

Главное — насчет золота не ошиблись, хоть это выяснилось столетия спустя. В январе 1848-го плотник Джеймс Маршалл закричал: «Эврика!» («Я нашел!») — когда обнаружил на дне мелкой реки блестящие камешки из драгметалла. Так дали старт Золотой лихорадке, а исторический возглас официально закрепили как девиз штата. Запасы золота в Калифорнии быстро иссякли, но эта земля навсегда получила соответствующие прозвища: «штат Эльдорадо», «золотой штат», «золотой Запад», «земля молока и меда». Местных жителей стали звать «золотоискателями» и «охотниками за золотом».

Фото: Шахта в Калифорнии. Danita Delimont / Global Look Press

Как Калифорния живет сегодня Самый богатый штат США Сегодня Калифорния — удачный и состоятельный капиталист: ее экономика занимает первое место среди всех штатов США. В 2024 году она вошла в первую пятерку мира, калифорнийский ВВП больше, чем у Великобритании. Кроме того, со своей площадью 423 970 квадратных метров Калифорния — третья по величине в стране после Аляски и Техаса. В Калифорнии сосредоточены информационные технологии, аэрокосмическая индустрия, добыча и переработка нефти, шоу-бизнес (привет, Голливуд!), сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. Плюс там же расположен центр высокотехнологичной промышленности и науки — Кремниевая долина.

Фото: Залив Сан-Франциско, Калифорния. Hans Blossey / Global Look Press

Пожары в Калифорнии Вот только во всем этом блеске проглядывают небольшие прорехи. Многие успешные отрасли сейчас переживают кризис, да и недавние пожары сильно ударили по бюджету штата: он в минусе на 60 миллиардов долларов. Если Calexit (как британский Brexit, только для Калифорнии), то есть отделение от Соединенных Штатов, все-таки состоится, у «земли молока и меда» есть все шансы стать маленьким проблемным государством.

Интересно Знамя Калифорнии называют «флагом одинокой звезды», а еще «медвежьим флагом». Гризли, который на нем изображен, — символ упорства и силы. К тому же эти хищники когда-то в изобилии водились на тех землях. До 1911 года косолапого изображали кто во что горазд: главное, чтобы шел в нужную сторону и был коричневым. Наконец, решили привести флаг к единому стандарту, губернатор утвердил изображение настоящего медведя Монарха (его чучело теперь экспонируют в Калифорнийской академии наук). В 1953-м от мишки на знамени оставили только силуэт. Знамя Калифорнии называют «флагом одинокой звезды», а еще «медвежьим флагом». Гризли, который на нем изображен, — символ упорства и силы. К тому же эти хищники когда-то в изобилии водились на тех землях. До 1911 года косолапого изображали кто во что горазд: главное, чтобы шел в нужную сторону и был коричневым. Наконец, решили привести флаг к единому стандарту, губернатор утвердил изображение настоящего медведя Монарха (его чучело теперь экспонируют в Калифорнийской академии наук). В 1953-м от мишки на знамени оставили только силуэт.

Фото: Флаг Калифорнии. Carsten Reisinger / Global Look Press

Может ли Калифорния отделиться: мнение Истории отделения, точнее, угрозы отделения — любимая игра Калифорнии и Техаса. Один штат традиционно болел за демократов, другой — за республиканцев. Всякий раз, когда к власти в Белом доме приходили противники, начинались песни сепаратизма, напомнил в разговоре с 360.ru политолог и журналист Юрий Светов.

Оба эти штата — части Америки, которые были получены в результате войны с Мексикой. Там много испаноязычного населения. Поддержат ли они отсоединение от Соединенных Штатов или не поддержат — большой вопрос. Юрий Светов

Политолог уточнил, что нынешние жители Калифорнии когда-то бежали в США из Мексики и других государств Латинской Америки за хорошей жизнью. Захотят ли они рискнуть этими благами в новообразованном государстве, наверняка сказать трудно.

«Мы в мире не раз видели процессы, когда часть страны пыталась реализовать сепаратистские настроения. Примером может быть та же Шотландия, где много говорилось об отделении, однако, когда провели референдум, большинства голосов не набрали», — привел пример Светов. Но россиянам будет как минимум интересно понаблюдать за тем, что происходит в США. Ведь американцы активно участвовали в разделе многих государств: СССР, Югославии, Чехии и Словакии. Любопытно, как сами Штаты будут решать аналогичные вопросы. Едва ли федеральные власти допустят отделение Калифорнии, заверил собеседник 360.ru.

Уйти нельзя остаться Американская история помнит, как в 1860 году Южная Каролина решила выйти из состава США в знак протеста против отмены рабовладения. Сепаратисты считали, что это погубит их аграрную экономику и социальную систему. Все кончилось известной войной Севера и Юга, в которой южане проиграли. Но и сегодня некоторые политики пытаются взбудоражить людей криками «Свободу Югу!» и «Даешь Конфедеративные Штаты Америки!» Периодически начинаются разговоры о Республике Аляска, Автономной зоне Капитолийского холма или Независимом Лонг-Айленде (это про все Нью-Йорк), Второй республике Вермонт. К счастью, обещать — не значит жениться и уж точно не мешки ворочать. Пока призывы к отделению от США больше напоминают Тома Хэнкса, который после победы Трампа сообщил, что уезжает из страны, а потом вспомнил, что он «не любитель хлопать дверью», и тихо остался дома.