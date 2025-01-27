Калифорния захотела выйти из состава США

В Калифорнии начали собирать подписи за выход из состава Соединенных Штатов к 2028 году. Об этом сообщила газета The New York Post.
«Инициатива получила разрешение на законный сбор подписей», — отметили в материале.
Для того, чтобы голосование по отсоединению штата состоялось, петиция должна набрать не менее 546 тысячи голосов к 22 июля. В этом случае вопрос вынесут на рассмотрение спецкомиссии, а затем может последовать официальное волеизъявление народа Калифорнии стать независимым государством. Однако и в этом случае правительство штата и его отношения с Вашингтоном сохранятся.
Ранее власти Калифорнии выделили два с половиной миллиарда долларов для борьбы с лесными пожарами, охватившими территорию штата. Губернатор Гэвин Ньюсом также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой выделить средства.
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