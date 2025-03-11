Сегодня 00:21 Подбрасывая дрова в горнило. Будет ли НАТО воевать ради Украины? 0 0 0 Фото: USA Foreign, Commonwealth & Deve / www.globallookpress.com Мир

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Украину, как в старом анекдоте, хотят «хоть тушкой, хоть чучелом» пропихнуть в НАТО, пусть даже без официального членства. Однако это всего лишь слова — у европейских стран едва ли есть желание затевать прямой военный конфликт с Россией. Какую позицию при этом занимают США, разбирался 360.ru.

Шансы Украины вступить в НАТО Италия в лице своего премьер-министра Джорджи Мелони забраковала идею отправки на Украину европейских войск. Политик назвала эту меру неэффективной и отметила, что она вызовет только дополнительные сложности. К тому же миротворческие миссии ООН могут вмешиваться лишь в процесс мирных переговоров, а об этом речи пока не идет. Так что Мелони предложила вставить Украину в НАТО без принятия туда. Просто «пристегнуть» к пятой статье Североатлантического, или Вашингтонского, договора о коллективной обороне. То есть считать российско-украинский конфликт вооруженным нападением на весь блок. Ранее итальянка раскритиковала неформальный саммит в Париже, где европейские лидеры безрезультатно обсуждали отправку войск на Украину. Мелони призвала политиков ЕС быть более самостоятельными и не чураться сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта.

Фото: Премьер-министр Италии Джорджия Мелони yf пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2024 года. Volodymyr Tarasov / www.globallookpress.com

Пятая статья НАТО Североатлантический блок — организация довольно старая, созданная еще на заре холодной войны. Изначально его задумывали как оборонительный альянс против Советского Союза, напомнил в разговоре с 360.ru политолог Данила Гуреев. И посягни СССР на одну из стран НАТО, он автоматически напал бы на все содружество. «Но на практике НАТО никогда в жизни оборонительным альянсом не был: участвовал в наступательных войнах. Достаточно вспомнить бомбежки Югославии, конфликты на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в которых непосредственно участвовали либо страны НАТО, либо блок целиком», — добавил политолог.

Интересно Пятая статья Североатлантического договора касается принципа коллективной обороны. Согласно ей, вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов альянса. В таком случае каждый член организации обязуется предпринять действия, включая использование вооруженных сил, для восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе. Эту статью применяли только один раз в истории организации — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Пятая статья Североатлантического договора касается принципа коллективной обороны. Согласно ей, вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов альянса. В таком случае каждый член организации обязуется предпринять действия, включая использование вооруженных сил, для восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе. Эту статью применяли только один раз в истории организации — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

Едва ли пятую статью НАТО применит теперь, ведь тогда автоматически буквально все члены альянса, начиная с США и заканчивая Эстонией, окажутся втянуты в вооруженное противостояние с Россией — ядерной державой. «Сегодня европейцы об этом очень часто говорят, но будем откровенны: это просто слова — подбрасывание дров в горнило войны. На практике никто нигде воевать не будет. Особенно итальянцы, которые как в Первую, так и во Вторую мировую войну показали себя отвратительнейшим образом», — подчеркнул Гуреев.

Фото: Пилоты ВВС Германии во время учений НАТО Tiger Meet, Италия, 9 октября 2023 года. Giuseppe Lami / www.globallookpress.com

Большинство высказываний европейских политиков не несут за собой никакого практического результата. Французы уже обещали миротворцев и увеличение военно-промышленного комплекса, немцы — что задумаются о вопросах ядерного вооружения. На практике геополитическая ситуация в мире в разы сложнее. Что касается намерений США выйти из Североатлантического блока, по большей части это такие же пустые заявления, как и разговоры о серьезном военном противостоянии ЕС и России, заверил политолог. Ведь НАТО, в общем-то, и есть Соединенные Штаты: в этом военно-политическом альянсе они играли ключевую роль.

Все финансовые вопросы, все, что связано с ВПК, вооружением, военными базами, — это все США, на 80% как минимум. Без американцев НАТО будет полумертвой организацией. Поэтому Штаты из альянса не выйдут, а все обещания Трампа — запугивание лидеров Европы, чтобы те вносили побольше денег. Данила Гуреев

Ситуация с Украиной в разы сложнее. Ведь если ее примут в альянс, это откроет подход к российским границам, даст возможность стратегического размещения вооружения на сопредельных с Россией территориях и, в случае тотальной войны, гарантирует массированный удар по центрам принятия решения внутри страны, сказал политолог.

Фото: Десантники армии США на учениях Allied Spirit 25, Германия, 25 февраля 2025 года. Markus Rauchenberger / www.globallookpress.com

Попадание украинцев в НАТО напрямую зависит от России. А российское руководство сделает все, чтобы Украину в альянс не допустить. Но даже без того получить полноценное членство в Североатлантическом блоке не так просто. «Оно должно быть инициировано всеми участниками государств альянса. Венгрия, мягко говоря, будет недовольна присутствием Украины в блоке. Хотя основной вопрос тут в США: нужны ли нынешней американской администрации украинцы? Нет, не нужны», — заключил Гуреев.