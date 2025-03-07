Италия предложила распространить статью о коллективной обороне на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила в отношении Украины использовать статью НАТО о коллективной обороне, не включая страну в альянс. Такое заявление премьер сделала во время общения с прессов после экстренного саммита ЕС, ее слова привело РИА «Новости» .

«Я сильно сомневаюсь по поводу отправки европейских войск. Я думаю, что это неэффективно и вызовет дополнительные сложности», — заявила она.

Она отметила, что достижение справедливого мира потребует ясных гарантий безопасности, которые может предоставить Североатлантический альянс.

Вместе с тем она добавила, что в настоящее время миротворческие миссии ООН бессильны, так как они вмешиваются лишь в уже идущий процесс мирных переговоров. А об этом, по ее словам, речи пока не идет.

В таком случае, для достижения долгосрочных гарантий, как считает Мелони, использование статьи о коллективной обороне в отношении Украины стало бы более эффективным решением.

«Это стало бы гарантией стабильной и долгосрочной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», — заявила премьер-министр.

Ранее на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили план милитаризации Европы, предложенный Еврокомиссией.