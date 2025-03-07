Италия предложила распространить статью о коллективной обороне на Украину
Мелони: применение статьи о коллективной обороне НАТО даст Украине гарантии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила в отношении Украины использовать статью НАТО о коллективной обороне, не включая страну в альянс. Такое заявление премьер сделала во время общения с прессов после экстренного саммита ЕС, ее слова привело РИА «Новости».
«Я сильно сомневаюсь по поводу отправки европейских войск. Я думаю, что это неэффективно и вызовет дополнительные сложности», — заявила она.
Она отметила, что достижение справедливого мира потребует ясных гарантий безопасности, которые может предоставить Североатлантический альянс.
Вместе с тем она добавила, что в настоящее время миротворческие миссии ООН бессильны, так как они вмешиваются лишь в уже идущий процесс мирных переговоров. А об этом, по ее словам, речи пока не идет.
В таком случае, для достижения долгосрочных гарантий, как считает Мелони, использование статьи о коллективной обороне в отношении Украины стало бы более эффективным решением.
«Это стало бы гарантией стабильной и долгосрочной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», — заявила премьер-министр.
Ранее на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили план милитаризации Европы, предложенный Еврокомиссией.