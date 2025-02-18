Итальянскому премьеру не понравился саммит по Украине в Париже

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони осталась недовольна саммитом в Париже. Об этом сообщила газета La Stampa .

«Мелони считает, что выбранная президентом Франции [Эммануэлем Макроном] формула саммита неправильна», — заявили журналисты.

Премьер Италии хочет, чтобы мероприятия такого рода проходили в Брюсселе. В таком случае все страны ЕС смогут поделиться своим мнением.

Также Мелони согласилась с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, который ранее заявил, что Европе нужно стать более самостоятельной. Премьер призвала к сотрудничеству с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Накануне в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров. Темой обсуждения стали украинский конфликт и безопасность Европы. Политики обсуждали отправку войск на Украину. В итоге никаких решений не приняли.

Ранее вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил, что США допускают отправку своих солдат на Украину. Это будет один из вариантов развития событий, если Россия начнет вести переговоры недобросовестно.