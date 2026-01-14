«Больше не может терпеть». Очередной скандал сломил Брижит Макрон

После череды скандалов и разоблачений первая леди Франции Брижит Макрон замкнулась в себе. Она завела нового друга, личный дневник и отказалась общаться с журналистами. Что происходит за закрытыми дверьми Елисейского дворца?

Для жены президента Франции 2025 год стал одним из самых тяжелых. Подозрения в смене пола* и суды о кибертравле , видео с пощечиной в самолете во Вьетнаме , публичный конфликт с феминистками на шоу обвиненного в изнасиловании, но оправданного комика Ари Абиттана подкосили ее эмоциональное состояние. Источник журнала Closer сообщил, что Макрон находится на грани отчаяния.

«Ей надоел Елисейский дворец, и она отказывается от запросов СМИ. <…> Она истощена и больше не может терпеть эту роль», — рассказал инсайдер.

Новый год тоже начался со скандала. Кампания «Желтые монеты» (Yellow Coins) под покровительством Макрон дискредитирована из-за конфликта интересов. Еженедельник Le Canard Enchaîné выяснил, что она пожертвовала два миллиона евро организации по борьбе с онлайн-насилием над подростками e-Childhood, которая принадлежит Жюстин Атлан — одной из близких подруг Брижит и по совместительству казначею аналитического центра Макрона Renaissance Numérique.

Интимный ритуал в семье Макрона

Жена президента нашла утешение в компании нового доверенного лица. Его имя держат в строжайшем секрете. Знает ли об этой близости Эммануэль Макрон, неизвестно.