Это не просто так. Пощечину Макрону от жены оценили в Кремле

Песков о пощечине Макрону: жена никогда не делает этого просто так

В обычной ситуации никакая жена не даст мужу публично пощечину. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на ситуацию с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрона со стороны его жены.

«Если жена дает пощечину мужу — она никогда не делает этого просто так. Но это не наше дело», — сказал он.

Песков добавил, что Франции на данный момент по-прежнему кажется, что путем давления от России можно чего-то добиться.

«Можно только выразить сожаление, что глава Франции не понимает реального положения дел. Это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны», — заключил пресс-секретарь президента России.

Жена Макрона отвесила ему пощечину во время визита во Вьетнам, момент удара попал на видео.

После этого Макроны начали спускаться по лестнице. Президент протянул жене руку, но та проигнорировала его.