Россия потребовала от Израиля сохранения статуса-кво святых мест Иерусалима

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации призвал Израиль сохранить исторический и юридический статус-кво святых мест Иерусалима. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Требуем от Израиля сохранения исторического и юридического статуса, статуса-кво святых мест Иерусалима», — заявил дипломат.

Небензя напомнил, что израильские власти закрыли комплекс мечети Аль-Акса для мусульман в последние дни месяца Рамадан, объяснив это якобы требованиями безопасности. По его словам, эти действия имели откровенно провокационный характер.

Кроме того, дипломат отметил, что Храм Гроба Господня, расположенный в Христианском квартале Старого города, до сих пор закрыт, верующие не могут в него попасть.

Ранее в Иерусалимском Патриархате сообщили, что патриарх Иерусалима Феофил III проведет церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу даже если его двери все еще будут закрыты.

В этом году православная Великая суббота выпала на 11 апреля, а у католиков — на 4 апреля.