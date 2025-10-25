Благие намерения Трампа. Как он снова прикрыл свою жадность демократией

США пригрозили Венесуэле вводом войск под видом операций против наркокартелей. Громкие заявления Белого дома вызвали панику в стране, и даже в речах президента Николаса Мадуро порой проскальзывает тревога. Почему республика оказалась в центре американской игры и действительно ли Соединенные Штаты готовы начать новую войну — в материале 360.ru.

Венесуэла владеет крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, по данным ОПЕК, 303 миллиарда баррелей, или 17,5% от общемировых. Страна когда-то активно поставляла нефть в США, но после прихода к власти Уго Чавеса ситуация изменилась: иностранные компании национализировали и Соединенные Штаты потеряли прямой доступ к месторождениям.

Теперь история, похоже, повторяется. Дональд Трамп, вновь занявший кресло президента, заявил о возможности наземной операции против Каракаса. Это совпало с заметным усилением американского военного присутствия в Карибском бассейне.

По данным The Washington Post, Трамп не только санкционировал агрессивные действия против Венесуэлы, но и разрешил шаги к свержению Николаса Мадуро. При этом формальным поводом Вашингтон называет в том числе восстановление демократии, хотя в реальности речь, как считают аналитики, идет об одном — контроле над энергетическими потоками.