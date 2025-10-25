Благие намерения Трампа. Как он снова прикрыл свою жадность демократией
Политолог Аджамян: Трамп хочет влиять на мировые цены на нефть
США пригрозили Венесуэле вводом войск под видом операций против наркокартелей. Громкие заявления Белого дома вызвали панику в стране, и даже в речах президента Николаса Мадуро порой проскальзывает тревога. Почему республика оказалась в центре американской игры и действительно ли Соединенные Штаты готовы начать новую войну — в материале 360.ru.
Нефтяной карман
Венесуэла владеет крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, по данным ОПЕК, 303 миллиарда баррелей, или 17,5% от общемировых. Страна когда-то активно поставляла нефть в США, но после прихода к власти Уго Чавеса ситуация изменилась: иностранные компании национализировали и Соединенные Штаты потеряли прямой доступ к месторождениям.
Теперь история, похоже, повторяется. Дональд Трамп, вновь занявший кресло президента, заявил о возможности наземной операции против Каракаса. Это совпало с заметным усилением американского военного присутствия в Карибском бассейне.
По данным The Washington Post, Трамп не только санкционировал агрессивные действия против Венесуэлы, но и разрешил шаги к свержению Николаса Мадуро. При этом формальным поводом Вашингтон называет в том числе восстановление демократии, хотя в реальности речь, как считают аналитики, идет об одном — контроле над энергетическими потоками.
Американцам нужна не нефть, а власть над ценами
Вероятность прямого вторжения США в Венесуэлу очень высока, отметил в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой член экспертного клуба «Дигория» политолог Норат Аджамян.
У американцев есть военная сила, и они могут вторгнуться в независимое государство, чтобы свергнуть местную власть.
США уже лидируют в мире по добыче нефти — более 20 миллионов баррелей в сутки. Несмотря на это, Трамп стремится не к увеличению объемов, а к тотальному контролю над мировым нефтяным рынком, заявил Аджамян.
Трамп пришел к выводу, что, если взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы, он сможет напрямую влиять на мировые цены на нефть.
Он напомнил, что недавно венесуэльская оппозиционерка — лауреат Нобелевской премии — заявила о готовности приватизировать нефтяную отрасль в случае прихода к власти. Это, по мнению эксперта, открывает прямой путь американским корпорациям к ресурсам республики.
У Трампа, добавил собеседник 360.ru, не самые простые отношения с Китаем. Сказываются и отношения с Россией, в том числе недавно введенные санкции.
Американцам выгоднее развивать добычу в Венесуэле — там огромные запасы, и можно приберечь свои. Копейка к копейке, как у нас говорят. В этой части влияние США серьезно увеличится, думаю, они к этому стремятся.
Взятие под контроль Венесуэлы, заключил Аджамян, станет не просто очередным эпизодом противостояния США и Латинской Америки, а попыткой Трампа установить контроль над ключевым элементом мировой экономики — энергетикой.