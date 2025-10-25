Благие намерения Трампа. Как он снова прикрыл свою жадность демократией

Политолог Аджамян: Трамп хочет влиять на мировые цены на нефть

США пригрозили Венесуэле вводом войск под видом операций против наркокартелей. Громкие заявления Белого дома вызвали панику в стране, и даже в речах президента Николаса Мадуро порой проскальзывает тревога. Почему республика оказалась в центре американской игры и действительно ли Соединенные Штаты готовы начать новую войну — в материале 360.ru.

Нефтяной карман

Венесуэла владеет крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, по данным ОПЕК, 303 миллиарда баррелей, или 17,5% от общемировых. Страна когда-то активно поставляла нефть в США, но после прихода к власти Уго Чавеса ситуация изменилась: иностранные компании национализировали и Соединенные Штаты потеряли прямой доступ к месторождениям.

Фото: РИА «Новости»

Теперь история, похоже, повторяется. Дональд Трамп, вновь занявший кресло президента, заявил о возможности наземной операции против Каракаса. Это совпало с заметным усилением американского военного присутствия в Карибском бассейне.

По данным The Washington Post, Трамп не только санкционировал агрессивные действия против Венесуэлы, но и разрешил шаги к свержению Николаса Мадуро. При этом формальным поводом Вашингтон называет в том числе восстановление демократии, хотя в реальности речь, как считают аналитики, идет об одном — контроле над энергетическими потоками.

White House
Фото: White House

Американцам нужна не нефть, а власть над ценами

Вероятность прямого вторжения США в Венесуэлу очень высока, отметил в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой член экспертного клуба «Дигория» политолог Норат Аджамян.

У американцев есть военная сила, и они могут вторгнуться в независимое государство, чтобы свергнуть местную власть.

США уже лидируют в мире по добыче нефти — более 20 миллионов баррелей в сутки. Несмотря на это, Трамп стремится не к увеличению объемов, а к тотальному контролю над мировым нефтяным рынком, заявил Аджамян.

Трамп пришел к выводу, что, если взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы, он сможет напрямую влиять на мировые цены на нефть.

Он напомнил, что недавно венесуэльская оппозиционерка — лауреат Нобелевской премии — заявила о готовности приватизировать нефтяную отрасль в случае прихода к власти. Это, по мнению эксперта, открывает прямой путь американским корпорациям к ресурсам республики.

Фото: РИА «Новости»

У Трампа, добавил собеседник 360.ru, не самые простые отношения с Китаем. Сказываются и отношения с Россией, в том числе недавно введенные санкции.

Американцам выгоднее развивать добычу в Венесуэле — там огромные запасы, и можно приберечь свои. Копейка к копейке, как у нас говорят. В этой части влияние США серьезно увеличится, думаю, они к этому стремятся.

Взятие под контроль Венесуэлы, заключил Аджамян, станет не просто очередным эпизодом противостояния США и Латинской Америки, а попыткой Трампа установить контроль над ключевым элементом мировой экономики — энергетикой.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте