Трамп развязал руки ЦРУ против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп дал полномочия ЦРУ на проведение агрессивных действий против властей Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей, но не предписывал прямо совершать попытки свергнуть лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По информации источника, в секретном документе идет речь о санкционировании агрессивных действий спецслужбы к правительству Венесуэлы и связанным с ним наркоторговцам.

Журналисты добавили, что ЦРУ уже направило в регион дополнительных сотрудников для сбора агентурной информации против правительства Мадуро.

В начале сентября военные США уничтожили судно, на котором якобы находились наркоторговцы. После этого СМИ сообщали, что Трамп намерен нанести другие удары по территории Венесуэлы. Одна из его задач — смещение режима Николаса Мадуро.

Генпрокурор США Пэм Бонди пообещал вознаграждение в 50 миллионов долларов за Мадуро, обвинив его в распространении наркотиков.