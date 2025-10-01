В США решили добиться отставки президента Венесуэлы

Члены администрации американского лидера Дональда Трампа под руководством госсекретаря Марко Рубио пытаются сместить с поста главы Венесуэлы Николаса Мадуро и рассматривают варианты усиления военного воздействия для достижения этой цели. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

«В последние дни усилия высокопоставленных помощников президента Трампа с целью отстранения от власти Николаса Мадуро усилились, и представители администрации обсуждают широкую кампанию, которая может привести к усилению военного давления с целью его отставки», — заявили в публикации.

По данным источников журналистов, кампанию по отставке Мадуро возглавляет Марко Рубио. Он считает нынешнего главу Венесуэлы легитимным лидером, курирующим экспорт наркотиков в Америку.

Собеседники журналистов отметили, что Рубио разрабатывает более жесткую тактику, опираясь на данные ЦРУ. Позицию госсекретаря поддерживают глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф и советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Ранее Николас Мадуро назвал Марко Рубио идиотом. Так он ответил на угрозы госсекретаря США, касающиеся территориального конфликта с Гайаной.