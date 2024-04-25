Партия ухилянтов Украины: кто это такие | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 16:56 Ухилянты Украины. Бежавшую элиту вернут и заставят служить в ВСУ Политолог Светов: ухилянты не станут партией и пойдут воевать за ВСУ Bodo Schackow / Global Look Press

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В интернете набирают популярность ролики, снятые под песню так называемых ухилянтов. Сбежавшие с Украины мужчины показали счастливую жизнь за рубежом и высмеяли службу в армии. Политолог и журналист Юрий Светов объяснил 360.ru, почему такие люди не способны повлиять на политическую ситуацию на родине.

Далее — прямая речь.

Бизнес на беженцах

По результатам одного из опросов, примерно 60% украинцев выразили готовность защищать родину с оружием в руках. Существенно меньше тех, кто отказался это делать.

При этом мы постоянно слышим новости о том, что люди разными способами убегают с Украины.

На Украине кое-кто умудрился создать целый бизнес из этих выездов. Они сдали свои квартиры и дома на западе приезжим с востока, а сами отправились в Европу, представились беженцами, получили пособия и одновременно с этим арендную плату от сограждан.

Об этом много говорили, пытались как-то пресекать. Но бизнес такого рода процветает. Это первое.

Второе. Люди, которые опубликовали сюжеты с критическими рассказами об Украине и армии, уверены, что в скором времени не окажутся на своей родине?

Недавно выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он сказал, что поляки с возмущением смотрят на молодых украинских мужчин, которые живут в прекрасных отелях, ездят на дорогих машинах, тратят деньги в ресторанах. Не пора ли Польше задуматься над тем, как отправить этих украинцев на фронт?

Думаю, это как раз сделают, начнутся облавы. Все, кто пересек границу, находятся на учете, так что ситуация такого рода вполне реальна. Тем более эту тему обсуждали и в Германии.

Опасное развлечение

Обратим внимание на то, что одобрению отправки оружия США на Украину предшествовало требование принять закон о мобилизации. Верховная рада сделала это, его подписал президент Владимир Зеленский, и украинцам предстоит идти на фронт.

Потому что их западные кураторы сказали, что нужно набрать примерно 200 тысяч бойцов, чтобы было кому участвовать в контрнаступлении с новым американским оружием.

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Поэтому, думаю, что тем, кто сейчас развлекаются с этими роликами, надо задуматься. Их отловят и найдут возможность отправить воевать, потому что цель американцев — ослабить Россию с помощью конфликта до последнего украинца. И раз эти последние украинцы находятся за рубежом, значит, их нужно оттуда выманить и отправить на поле боя.

Беглая элита

В партию ухилянтов вошла в первую очередь элита. Она спряталась, скрылась. Где, например, семья Владимира Зеленского? В Израиле. Где он приобрел замок? В Великобритании. Так же и у других олигархов и представителей власти.

Но и рядовые украинцы. Если 60% готовы воевать, то 40% этого не захотели и сбежали к соседям. Тем более в начале спецоперации все западноевропейские страны принимали их с распростертыми объятиями.

Сейчас мы уже подзабыли, но какие льготы давала та же самая Германия этим беженцам? И бесплатный проезд на общественном транспорте, и детей в школу принимали, и пособия выплачивали, и предоставляли жилье. Все это было, и это очень привлекало людей. Можно было уехать и жить на пособие, которое превышало зарплату на родине.

Европа начала от этого отказываться, тогда-то был порыв. Польша действительно стала первой страной, которая распахнула свои объятия бежавшим украинцам, а теперь что произошло?

Заграждения на дорогах, беспрерывные протесты фермеров, требование министра обороны отправлять беженцев на поле боя. Все это в совокупности, мне кажется, тревожный сигнал для тех, кто эти два года считал себя в полной безопасности.

Влияние Запада

Не надо питать иллюзий, ухилянты не смогут повлиять на политическую ситуацию на Украине. Во-первых, страна находится под жестким контролем США и Великобритании.

Вели разговоры о свержении Владимира Зеленского вплоть до убийства. Кто охраняет его? Британский спецназ. То есть устранить его удастся тогда после того, как охрана получит приказ.

Мы знаем такие примеры, когда южнокорейского диктатора застрелил начальник Центрального разведывательного управления Южной Кореи — выученный, воспитанный, контролируемый американцами. Так и здесь.

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Во-вторых, чтобы на Украине произошли какие-то перемены, нужен лидер. А таких нет. Нет людей, которые выступили бы за мир и нормальные отношения с Россией.

На новую роль претендовал руководитель офиса президента Андрей Ермак — такой же, как Зеленский, ястреб и марионетка Запада.

Перемены на Украине, с моей точки зрения, возможны, только когда ее разгромят, подпишут капитуляцию, на условиях победителя проведут денацификацию, демилитаризацию, обеспечат внеблоковый статус.

Тогда, быть может, во власти появятся люди, которые будут строить новое государство, одно из преимуществ которого — быть мостом между Россией и Западной Европой.