24 апреля 2024, 18:06
Байден подписал закон о помощи Украине
Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США
Президент США Джон Байден подписал законопроект о выделении нового пакета военной помощи Украины и другим союзникам страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину. Мы направим ей бронетехнику, ракетные системы, артиллерию и боеприпасы для систем противовоздушной обороны», — сказал Байден.
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Американский президент отметил, что этот день имеет очень важное значение для США, Европы и всего мира.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что новые поставки оружия украинским националистам неспособны критически поменять общую динамику в зоне специальной операции.
Ранее стало известно, что новый пакет помощи США киевскому режиму составит 61 миллиард долларов. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что российская армия уже развеяла миф о силе западного оружия.
США
Украина
Джо Байден
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