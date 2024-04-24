Байден подписал закон о помощи Украине | 360°

Мир 24 апреля 2024, 18:06 Байден подписал закон о помощи Украине Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США Rod Lamkey / Global Look Press

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Президент США Джон Байден подписал законопроект о выделении нового пакета военной помощи Украины и другим союзникам страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину. Мы направим ей бронетехнику, ракетные системы, артиллерию и боеприпасы для систем противовоздушной обороны», — сказал Байден.

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Американский президент отметил, что этот день имеет очень важное значение для США, Европы и всего мира.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что новые поставки оружия украинским националистам неспособны критически поменять общую динамику в зоне специальной операции.

Ранее стало известно, что новый пакет помощи США киевскому режиму составит 61 миллиард долларов. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что российская армия уже развеяла миф о силе западного оружия.