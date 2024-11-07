Бедный Олаф, или Первая жертва Трампа

Публицист Белов: Олаф Шольц стал первой жертвой Трампа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Hannes P Albert/dpa
Фото: Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

«Светофорная» коалиция в немецком правительстве — все! Не стану утомлять перечислением труднопроизносимых имен и фамилий людей, которые между собой не договорились. Лучше расскажу об истинной сути происходящего.

Начну с небольшого ликбеза. «Светофорной» коалицию под руководством канцлера Олафа Шольца называют (называли) потому, что партийные цвета входящих в нее политических сил соответствовали цветам обычного городского светофора, по-немецки Ampel.

Красный — партия Шольца (СДПГ), желтый — свободные демократы (СвДП), а зеленый, соответственно, — «Союз90/Зеленые», чей миролюбивый, точнее, умиротворяющий цвет не должен вводить в заблуждение.

Тема заботы об окружающей среде или борьбы за мир во всем мире (начинали зеленые именно с нее) давно осталась для них эдаким фетишем, необходимым для продвижения зеленой повестки с ее бесконечными налогами на бензин, идиотскими ветряками и самоубийственным для германской экономики отказом от атомной энергии.

Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Ute Grabowsky/Photothek Media Lab
Фото: Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Ute Grabowsky/Photothek Media Lab/Global Look Press

Из пацифистов зеленые также давно превратились едва ли не в самых оголтелых «ястребов-милитаристов», чутко следующих трендам на противостояние в духе «Запад против всех», которые стали основными в риторике глобалистов.

Впрочем, в нынешнем руководстве ФРГ на эти тренды в той или иной степени ориентировались все участники коалиции, в том числе сам Олаф Шольц, заявивший, что безусловная поддержка Украины (читай: киевского режима) продолжает быть приоритетом для его правительства. И это особенно важно на фоне победы в США Дональда Трампа, обещавшего свернуть этот «украинский балаган», когда именно Европа и в первую очередь Германия остаются «последней надеждой» Зеленского.

Но, как выяснилось, продолжать гробить немецкую экономику в угоду курсу на милитаризм и конфронтацию готовы не все. Нет-нет, я не хочу сказать, что свободные демократы, устроившие демарш после того, как Шольц уволил их сопартийца Кристиана Линднера, занимавшего кресло министра финансов, внезапно осознали пагубность проукраинского вектора. Отнюдь.

Правительство Германии вслед за министром финансов Кристианом Линднером покинут все остальные три министра от Свободной демократической партии (СвДП). Kay Nietfeld/dpa
Фото: Правительство Германии вслед за министром финансов Кристианом Линднером покинут все остальные три министра от Свободной демократической партии (СвДП). Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Один из их лидеров в бундестаге, Мари-Агнес Штрак-Циммерман (обещал ведь не грузить сложными именами, простите, сорвался), — главный лоббист бундесвера и вообще германского ВПК, к тому же отчаянная русофобка, на которой, уверен, отлично смотрелась бы знаменитая форма от Hugo Boss (если вы понимаете, о чем я).

Нет, все куда банальнее. Ближайшие очередные выборы должны были пройти уже в сентябре 2025-го (теперь-то будут внеочередные), времени осталось немного. А шансы окончательно похоронить партийные рейтинги (недавние земельные выборы в Восточной Германии это наглядно продемонстрировали) у всех членов нынешнего правительства, имеющего, по последним опросам института INSA, уровень неодобрения 85%, с каждым днем только увеличивались. Вот крысы и побежали с тонущего немецкого корабля.

Ну а бедолага Олаф, понимая, что при любом раскладе все шишки все равно посыплются на него, просто банально психанул. А что вы хотите? Человек до последнего надеялся на победу Камалы Харрис, а тут всем его надеждам пришел Трамп. Я бы сказал, «полный Трамп».

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