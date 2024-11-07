Сегодня 14:04 Бедный Олаф, или Первая жертва Трампа Публицист Белов: Олаф Шольц стал первой жертвой Трампа 0 0 0 Фото: Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Hannes P Albert/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Олаф Шольц

«Светофорная» коалиция в немецком правительстве — все! Не стану утомлять перечислением труднопроизносимых имен и фамилий людей, которые между собой не договорились. Лучше расскажу об истинной сути происходящего.

Начну с небольшого ликбеза. «Светофорной» коалицию под руководством канцлера Олафа Шольца называют (называли) потому, что партийные цвета входящих в нее политических сил соответствовали цветам обычного городского светофора, по-немецки Ampel. Красный — партия Шольца (СДПГ), желтый — свободные демократы (СвДП), а зеленый, соответственно, — «Союз90/Зеленые», чей миролюбивый, точнее, умиротворяющий цвет не должен вводить в заблуждение. Тема заботы об окружающей среде или борьбы за мир во всем мире (начинали зеленые именно с нее) давно осталась для них эдаким фетишем, необходимым для продвижения зеленой повестки с ее бесконечными налогами на бензин, идиотскими ветряками и самоубийственным для германской экономики отказом от атомной энергии.

Фото: Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / Global Look Press

Из пацифистов зеленые также давно превратились едва ли не в самых оголтелых «ястребов-милитаристов», чутко следующих трендам на противостояние в духе «Запад против всех», которые стали основными в риторике глобалистов.

Впрочем, в нынешнем руководстве ФРГ на эти тренды в той или иной степени ориентировались все участники коалиции, в том числе сам Олаф Шольц, заявивший, что безусловная поддержка Украины (читай: киевского режима) продолжает быть приоритетом для его правительства. И это особенно важно на фоне победы в США Дональда Трампа, обещавшего свернуть этот «украинский балаган», когда именно Европа и в первую очередь Германия остаются «последней надеждой» Зеленского. Но, как выяснилось, продолжать гробить немецкую экономику в угоду курсу на милитаризм и конфронтацию готовы не все. Нет-нет, я не хочу сказать, что свободные демократы, устроившие демарш после того, как Шольц уволил их сопартийца Кристиана Линднера, занимавшего кресло министра финансов, внезапно осознали пагубность проукраинского вектора. Отнюдь.

Фото: Правительство Германии вслед за министром финансов Кристианом Линднером покинут все остальные три министра от Свободной демократической партии (СвДП). Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Один из их лидеров в бундестаге, Мари-Агнес Штрак-Циммерман (обещал ведь не грузить сложными именами, простите, сорвался), — главный лоббист бундесвера и вообще германского ВПК, к тому же отчаянная русофобка, на которой, уверен, отлично смотрелась бы знаменитая форма от Hugo Boss (если вы понимаете, о чем я). Нет, все куда банальнее. Ближайшие очередные выборы должны были пройти уже в сентябре 2025-го (теперь-то будут внеочередные), времени осталось немного. А шансы окончательно похоронить партийные рейтинги (недавние земельные выборы в Восточной Германии это наглядно продемонстрировали) у всех членов нынешнего правительства, имеющего, по последним опросам института INSA, уровень неодобрения 85%, с каждым днем только увеличивались. Вот крысы и побежали с тонущего немецкого корабля. Ну а бедолага Олаф, понимая, что при любом раскладе все шишки все равно посыплются на него, просто банально психанул. А что вы хотите? Человек до последнего надеялся на победу Камалы Харрис, а тут всем его надеждам пришел Трамп. Я бы сказал, «полный Трамп».