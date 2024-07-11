12 июля 2024 00:56 IKEA, Coca-Cola, Ford. Какие бренды помогали нацистам в годы Второй мировой? 0 9 4 Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de / Global Look Press Общество

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Франция

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Мало кто из россиян знает, что известные на весь мир бренды сотрудничали с нацистами и помогали им во время Второй мировой войны. Тем временем едва ли не у каждого есть одежда, мебель или машины от этих производителей.

Hugo Boss На фабрике всемирно известного бренда Hugo Boss отшивали униформу как для армии, так и для членов нацистской партии. Одним из первых крупных контрактов, доставшихся Хьюго Боссу, был заказ на пошив коричневых рубашек для членов только что созданной партии нацистов. А в качестве подневольной силы на фабрике использовали 140 выходцев из Польши и 40 из Франции. Позже немецкий Дом моды извинился за плохое обращение с теми, кого заставляли работать на производстве в годы Второй мировой войны. Извинения прозвучали вместе с публикацией новой книги об истории компании в годы правления Гитлера. Ее издали по заказу самого Hugo Boss. Автор — специалист по экономической истории Университета Бундесвера в Мюнхене Роман Кестер. Он пришел к выводу, что основатель фирмы был преданным сторонником нацистской партии.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa / Global Look Press

«Ясно, что Хьюго Фердинанд Босс вступил в ряды партии не только из-за возможности получить заказы на пошив военной формы, но и потому, что он был последователем национал-социализма», — отметил Кестер. После войны и до самой своей смерти в 1948 году Босс настаивал, что вступил в партию только для того, чтобы спасти свою компанию. «Возможно, это правда, однако, судя по заявлениям Хьюго Фердинанда Босса, нельзя сказать, что его личные взгляды расходились со взглядами национал-социалистов», — отметил Кестер.

Интересно После войны Хьюго Босс привлекли к суду и оштрафовали за участие в работе нацистской организации. После войны Хьюго Босс привлекли к суду и оштрафовали за участие в работе нацистской организации.

Adidas и Puma Adidas и Puma — одни из самых популярных брендов спортивной одежды в мире. Обе компании владеют большой долей рынка в этой сфере. Однако им пришлось вложить миллионы, чтобы дистанцироваться от своего прошлого. Ведь, помимо современных проблем, у них есть нелицеприятное прошлое. Оба бренда — детища двух братьев, живших в Германии в 1920-х годах, Адольфа и Рудольфа Дасслеров. Изначально они работали вместе над созданием Gebrüder Dassler Schuhfabrik. При этом оба брата были членами нацистской партии. Их обувь даже использовалась в качестве официальной спортивной обуви для немецких команд во время летних Олимпийских игр 1936 года, проходивших в Берлине.

Фото: IMAGO/D. Kerlekin/Snowfield Phot / Global Look Press

Рудольф был гораздо более непреклонным сторонником национал-социализма, тогда как Адольф по-прежнему не поддерживал режим. Это переросло в идеологический раскол, увеличив и без того растущий разрыв между двумя братьями. Во время войны завод принудительно переоборудовали для производства военной техники для нацистов. После войны земли, где работали братья, попали в зону американской оккупации. Дасслеров допрашивали. Рудольфа из-за связей с гестапо отправили в лагерь для интернированных. Адольфу же разрешили остаться в городе и продолжить работу.

Ford Убежденным нацистом и антисемитом был американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру Генри Форд. В 1918 году он приобрел газету The Dearborn Independent, где публиковались антисемитские статьи. Позже подборку этих материалов издали отдельной книгой под названием «Международное еврейство». Ее активно использовала нацистская пропаганда. Более того, Форд оказывал большую финансовую помощь НСДАП, а портрет промышленника висел в мюнхенской резиденции Гитлера. Владелец заводов по производству авто был единственным американцем, о котором фюрер с восхищением писал в своей книге «Моя борьба» (признана Минюстом России экстремистской литературой).

Интересно Один из заводов Форда, расположенный на оккупированной немцами территории Франции, производил авиационные двигатели, грузовые и легковые автомобили, поступавшие на вооружение вермахта. Один из заводов Форда, расположенный на оккупированной немцами территории Франции, производил авиационные двигатели, грузовые и легковые автомобили, поступавшие на вооружение вермахта.

Daimler-Benz, Volkswagen и BMW Fоrd не единственный автогигант, который в годы войны производил боевую технику. Семья Квандт, давние и влиятельные акционеры BMW, извлекли выгоду из «захвата десятков еврейских предприятий» во время Второй мировой войны. Правда, автомобильная компания выразила «глубокое сожаление» за использование рабского труда и поддержку нацистов с помощью производства самолетов и мотоциклов. Volkswagen также разделили темное прошлое с BMW. В переводе с немецкого бренд означает «народный автомобиль». Он был основан в 1937 году — усилиями Немецкого трудового фронта. И Гитлер лично участвовал в создании базового транспортного средства, которое должно было перевозить двух взрослых и трех детей. Для этого и был задуман Volkswagen.

Интересно Знаменитая Daimler-Benz, производящая Mercedes-Benz, во время Второй мировой войны выпускала двигатели для самолетов, танков и подводных лодок. Также компания делала детали для немецкого оружия, среди которых — стволы для винтовки Маузера. По окончании войны концерн потерял все иностранные дочерние компании, филиалы, отделения и активы на занятых советскими войсками территориях. Знаменитая Daimler-Benz, производящая Mercedes-Benz, во время Второй мировой войны выпускала двигатели для самолетов, танков и подводных лодок. Также компания делала детали для немецкого оружия, среди которых — стволы для винтовки Маузера. По окончании войны концерн потерял все иностранные дочерние компании, филиалы, отделения и активы на занятых советскими войсками территориях.

IKEA Основатель шведского мебельного концерна IKEA Ингвар Кампрад и вовсе значился в материалах полиции безопасности Швеции в начале 40-х годов прошлого века как активный нацист. Согласно документам, на тот момент семнадцатилетний Ингвар был членом партии «Шведское социалистическое собрание» и занимался рекрутированием новых членов в эту партию. Также он собирал пожертвования для организации. Даже после выхода из нее он продолжал общение с бывшими коллегами. Позже Кампрад подтвердил эту информацию и подчеркнул, что очень сожалеет об этом эпизоде своей биографии. Он извинился перед евреями.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Kodak Известный на весь мир Kodak сотрудничал с нацистами и торговал с немцами даже после того, как США вступили в войну. Связи Kodak с нацистами были раскрыты в начале 2000-х годов, когда в Национальном архиве обнаружили документы, в которых подробно описывались масштабы сотрудничества компании с рейхом. Все дела организация вела через филиалы в Швейцарии, Испании и Португалии, а они, в свою очередь, напрямую контролировались штаб-квартирой компании в штате Нью-Йорк. Все они также вели дела с Германией. Так Kodak закупала товары в Германии и расплачивалась за них твердой валютой, в которой нацисты отчаянно нуждались во время войны. Также у Kodak были довольно близкие отношения с советником Гитлера. Через него компания продолжала контролировать свой немецкий филиал даже во время войны.

Фото: Science Museum/PHED100041 / Global Look Press

Coca-Cola Полюбившийся многим напиток Fanta изобрела американская компания Coca-Cola в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Газировка обеспечивала постоянную популярность бренда. Fanta быстро стала предметом националистической гордости. Coca-Cola не видела проблем в сотрудничестве с Гитлером. В итоге компания получила солидную прибыль, а с окончанием войны смогла вернуться к распространению напитков среди дислоцировавшихся в Европе уже американских солдат.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Siemens Основанная в 1933 году компания Siemens Apparate und Maschinen GmbH во времена войны работала преимущественно на удовлетворение запросов армии. Организация производила авиационные моторы, электрическое оборудование и точную механику для армии, военного и торгового флота. При этом сам Карл Фридрих фон Сименс не разделял идей нацистов и даже состоял в демократической партии. Когда он скончался в 1941 году, фюрер не прислал ни соболезнования, ни цветов. Более того, на похоронах не было ни одного официального представителя власти. Однако в Siemens активно использовали труд заключенных концлагерей и военнопленных. По данным самой компании, к осени 1944 года в штате организации было до 50 тысяч подневольных рабочих. Это почти пятая часть всех сотрудников.

Chanel Легендарный дизайнер Коко Шанель во время Второй мировой войны была любовницей нацистского офицера по имени Ганс Гюнтер фон Динклаге. Однако журналист Хэл Воган в своей книге «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» утверждал, что знаменитая дизайнер сама сотрудничала с германским правительством во время войны и была антисемиткой.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По словам историка, она не просто поставляла немцам инсайдерскую информацию из Франции, но и официально числилась в немецкой разведке, а также лично выполнила более десятка шпионских миссий. После войны Шанель припомнили все ее контакты с немцами. За ней прочно закрепился ярлык пособницы фашистов. В итоге ее обвинили в коллаборационизме и арестовали. Правда, в 1944 году по совету Черчилля дизайнера выпустили на свободу. Однако Францию Шанель все же пришлось покинуть. Она уехала в Швейцарию, где жила до 1953 года.